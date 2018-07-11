Упражнения против целлюлита (с показательными картинками)

Не знаете, как бороться с «апельсиновой коркой» на бедрах и попе? Наши советы и упражнения помогут вам избавиться от проблемы в домашних условиях! Выполняйте упражнения против целлюлита на ягодицах и бедрах регулярно, и уже через несколько недель ваше тело станет предметом восхищения!

Чтобы достичь желаемого эффекта, вам нужно:

Ежедневно по 15 минут выполнять все 5 упражнений, лучше всего утром;

Устраивать себе 1-3 раза в неделю 30-минутную кардио-тренировку, которая дает большую нагрузку на соединительную ткань и укрепляет ее;

Два раза в неделю заниматься в воде или просто плавать;

Делать контрастный душ и массаж щеткой или антицеллюлитным мылом.

Содержание

Ягодицы и бедра

Отвод в сторону

Живот и бедра

Задняя поверхность бедра

Мощный толчок

Ягодицы и бедра

Встань на четвереньки (1).

Оторви левую ногу от пола и, не разгибая, подними как можно выше (2). Задержись в этом положении и опусти ногу, но не касайся пола. Повтори по 15 раз каждой ногой.

Отвод в сторону

Сядь на пол на боковую часть бедра, ноги согнуты в коленях. Вытяни руки, ладони смотрят вниз. Подними правую ногу, отведи бедро назад и задержи ногу в воздухе на несколько секунд (1).

Вытяни ногу в сторону и снова задержи (2). Теперь согни в колене и опусти в исходное положение. Выполни движения по 15 раз каждой ногой.

Живот и бедра

Работаем в полную силу. Ляг на спину. Ноги согни в коленях и упрись пятками в пол (1). Оторви туловище от пола таким образом, чтобы бедра и его верхняя часть оказались на одной линии (2).

Подними левую ногу и притяни ее к груди. Задержись в этом положении (3), упираясь пяткой правой ноги в пол. Теперь поменяй ногу и проделай те же движения. Снова опустись на пол. Сделай упражнение 15 раз каждой ногой.

Задняя поверхность бедра

Ляг на живот, положи голову на руки, согни ноги в коленях и подними их вверх. Пальцы стоп вытяни (1). Напряги мышцы ягодиц и оторви переднюю часть бедер от пола.

Толкни ступни вверх так, чтобы они были параллельны полу. Удерживай эту позицию в течение 5 секунд (2). Расслабься. Повтори движения 15 раз.

Мощный толчок

Встань на четвереньки и положи локти на пол. Оторви левую ногу от пола, выпрями и задержи на несколько секунд в воздухе (1).

Потом подними ногу таким образом, чтобы она образовала диагональную линию вместе со спиной. Когда нога будет находиться в самом высоком положении, сделай 5 мини-движений по направлению вверх (2). Опусти ногу вниз, но не касайся пола. Упражнение необходимо делать по 15 раз для каждой ноги.