«Как я похудел на 18 килограммов после 50 лет и вот почему вы тоже можете это сделать»

Блогер Стив Спринг (Steve Spring) поделился тремя эффективными советами, как не только сбросить лишний вес, убивающий вас, но и начать вести здоровый образ жизни. Причем все это после 50 лет, когда человеческий организм уже не так легко реагирует на любые изменения. Приводим рассказ Стива:

«У меня не было выбора. Мне необходимо было заняться своим здоровьем или страдать от последствий. Все началось после семейного отдыха в августе 2016 года. Мы вернулись из поездки по Амазонке, и мне тут же стало плохо. Врачи так и не нашли причину моей болезни, но зато сказали более пугающую правду. У меня было 18 килограммов лишнего веса, уровень жира в теле составлял 32 процента, уровень холестерола — 203 мг/дл, глюкозы — 109 мг/дл. Мне нужно было изменить образ жизни, иначе жить оставалось не так уж и долго».

За столько времени Спринг чего только не пробовал. Вот три проверенных совета из всего многообразия курсов, методик и диет, которые помогли ему добиться успеха.

Источник: betterhumans.coach.me «Я не знал, с чего начать, ведь много лет не думал о своем весе, питании и упражнениях. Да и привести себя в форму после 50 лет — не такая простая задача». Однако за последние два года Стиву удалось побороть себя — он сбросил 18 килограммов, понизил уровень жира до 20 процентов, а уровень холестерола — до 170 мг/дл.

1. Попробуйте несколько диет по одному месяцу, чтобы найти для себя самую подходящую и эффективную

Мы все знаем, что потеря веса — это на 80 процентов питание и на 20 процентов — упражнения. Не уверен, проверенный ли это факт, но, по моему опыту, если вы не питаетесь здоровой пищей, то не сбросите вес, сколько бы вы ни занимались упражнениями.

Нелегко в один момент менять привычный рацион. Я годами поедал пиццу, бургеры и картошку фри. В течение года я пробовал несколько разных диет и выяснил, что некоторые из них совсем не годятся на долгосрочный период.

Начал с системы питания Whole30 — никакого сахара, молочных продуктов и зерновых. За месяц потерял пять с половиной килограммов, но было тяжело не есть большинство любимых продуктов, а на готовку уходило слишком много времени.

Затем попробовал интервальное голодание — можно есть любую еду, но в определенные часы. Мне было удобно завтракать в 11 утра, а ужинать в 7 вечера. То есть 8 часов я мог есть, 16 часов голодал. Хотя можно есть все, я старался употреблять здоровую и полезную пищу.

И наконец, я экспериментировал с кетогенной диетой, которая, несмотря на пик популярности, вовсе не новая. 100 лет назад ее использовали, чтобы лечить устойчивую к лекарствам эпилепсию, особенно у детей. Мне она понравилась, так как можно было есть много любимой жирной пищи. Однако оказалось, что если придерживаться этой диеты долго, то она приносит больше вреда, чем пользы.

В итоге я пришел к выводу, что строгие диеты и правила не работают. Они помогут избавиться от веса за короткий период, но если хотите здоровое тело и сбросить вес навсегда, то надо просто есть здоровую пищу до конца жизни.

Я составил для себя сбалансированную диету и выпиваю по три литра воды в день.

2. Каждый день проходите по крайней мере 10 тысяч шагов

Хотите потерять вес — придется двигаться. Необязательно бежать марафон или часами пропадать в тренажерном зале. Вам просто нужно двигаться.

Мой первый шаг был — начать ходить. Цель — 10 тысяч шагов в день. Я не прекращал ходить, пока телефон не сигнализировал, что я выполнил свою цель. На первых порах было трудно, но я заставлял себя. Исследования ученых показали, что у тех людей, кто каждый день ходит по 10 тысяч шагов, снижается давление, уровень глюкозы стабилен и просто хорошее настроение.

3. Составьте простую получасовую тренировку

Я не тренер и не эксперт, но я понял, что без силовых тренировок диета не сработает. Без упражнений вы будете терять не только жир, но и мышечную массу.

Это могут быть и занятия дома, в спортзале, занятия со штангой или даже кроссфит. Выбирайте любой вариант, который вам больше по душе.

Я пошел в зал. Поскольку я не был там много лет, я работал с тренером, чтобы составить простую 30-минутную тренировку, которой хватит надолго. Плюсы тренировок с тренером — вы не получите травму и быстрее увидите результаты.

Через несколько месяцев мы усложнили программу упражнений. Я не становлюсь качком, но тренировки помогают оставаться в форме и не терять мышечную массу. Важно найти что-то, что работает для вашего организма, и наконец начать.

Вы можете, как я, записаться в зал к тренеру, либо, если достаточно самодисциплины, заниматься дома по онлайн-курсам. Цель в том, чтобы заниматься хотя бы 30 минут.

Вывод

Я не врач, не персональный тренер и не диетолог. Я не знаю, в каком состоянии сейчас ваш организм. Но большинству людей ничто не мешает выбирать более здоровую пищу. Большинству из нас дарована возможность ходить и двигаться, и это отличное начало. Системы тренировок сейчас доступны везде, не обязательно тратить на это уйму денег и времени.

Главное, начать с чего-то, пусть и с малого. Вы будете чувствовать себя лучше, будете заряжены энергией и проживете дольше.