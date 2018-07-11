Секреты успеха Гарри Кейна. Бомбардир Гарри Кейн и его диета

Секреты успеха и правила жизни бомбардира сборной Англии Гарри Кейна

Нападающий сборной Англии по футболу уже забил на матчах чемпионата мира 6 мячей — это лучший результат на играх 2018 года. Сегодня в матче Англия — Хорватия болельщики ждут от него новых голов и красивых пасов. Но Кейн не сразу стал показывать феноменальные результаты. Как уверяет сам нападающий английском команды, добиться успеха ему помогло правильное питание.

Результативная игра в «Тоттенхэме» и удачи на первом для Кейна чемпионате мира — это заслуги не только тренерского штаба. Не зря все тренеры и диетологи мира твердят, что одних тренировок для поддержания формы мало, нужно комбинировать усердную физическую работу с правильным сбалансированным питанием и восстановлением.

Никаких диет

Гарри Кейн не сидит на диетах, но придерживается правильного питания. Он не распространяется о том, кто его диетолог и шеф-повар, который готовит у него дома шесть дней в неделю, но поделился с прессой рационом одного дня.

Завтракомлет со шпинатом и тостами из ржаного хлебаОбедкуриная грудка с большим количеством зелёных овощейПерекусорехи, злаки с натуральным йогуртом или свежий фруктУжинстейк или рыба с овощами, бататом или коричневым рисом

Несколько правил

Футболисту удаётся держать себя в форме, потому что он, конечно же, не ест вредных продуктов. А с 1 января 2017 года он внёс коррективы в свой рацион: раньше он и так питался согласно представлению о здоровом образе жизни, а теперь изменил время приёма определённых продуктов и утверждает, что благодаря смене привычек ощутил глобальные перемены.

«То, что я ем правильную пищу в подходящие для неё время, помогло мне восстановиться после травмы за 4 недели вместо 6-8 недель и почувствовать прилив сил и энергии. Раньше мне казалось, что время, когда ты ешь, не особо важно, но мой повар объяснил, что на самом деле телу сложнее переваривать неподходящую по времени пищу и усваивать полезные вещества. Поэтому, если не соблюдать баланс, не приводить график питание в соответствие с тренировками, ты будешь просто есть, но не насыщаться», — комментирует Кейн.

Гарри заранее обсуждает свой план питания, чтобы понять, как и почему эта система будет работать. Пока он находится на тренировках, повар готовит ему полноценные блюда и оставляет их в холодильнике.

До приезда на чемпионат в Россию английский форвард проводил по две игры в неделю, практически не было времени на тренировки и восстановление, поэтому приходилось давать себе отдых и заботиться об организме другими возможными способами: холодные ванны, растяжка и, конечно, питание. Кстати говоря, Кейн никогда не употребляет алкоголь в течение футбольного сезона.

Звезда футбола Гарри Кейн — это настоящий пример для подражания, он стремится выжать из себя максимум, найти скрытый потенциал и раздвинуть границы своих возможностей. Мы желаем форварду удачи в достижении своих целей и везения в игре!