Нет секса — есть проблемы: что случится с твоим телом в период воздержания

Мы немного приоткроем завесу тайны: «там» не зарастет паутиной, а ты не будешь бросаться на первого встречного с жадным криком «Возьми меня!». Но давай разберемся, существуют ли реальные последствия отсутствия секса во взрослом возрасте.

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Пожизненный целибат влияет на здоровье, но иначе, чем временное воздержание. Не сложно догадаться, что если у тебя был регулярный секс, то его исчезновение станет причиной ощущения разбитости, грусти и неудовлетворенности. Ну, знаешь, когда чего-то не хватает.

В общем, последствия воздержания будут. Хорошая новость: они не убьют тебя. Рассказываем, что случится (и чего не случится) с тобой, когда ты скажешь сексу «нет».

Ты не станешь «туже»

Нет, так это не работает, воздержание не сделает твое влагалище туже. Это что-то вроде городской легенды. Ощущение «тесноты», за неимением лучшего слова, не зависит от количества твоих партнеров. И что бы ты ни слышала в старшей школе, девственная плева тоже заново не отрастет. Но ткани влагалища могут «отвыкнуть» расслабляться в ответ на возбуждающие стимулы. Иногда ощущение того, что там стало «тесно», появляется именно из-за того, что твои мышцы стали напрягаться в те моменты, когда им следовало бы расслабиться. Не волнуйся, привычка никуда не денется и скоро вернется.

У мужчин могут быть проблемы

Удивительно, но факт: воздержание негативно сказывается на мужской сексуальности и повышает риск эректильной дисфункции у мужчин. Исследования доказали, что регулярные сексуальные контакты у мужчин положительно влияют на их либидо. То есть справедливо утверждение: «Чем больше — тем лучше».

Твои месячные могут стать болезненными

Должно быть, это звучит странно, но для многих женщин секс — самое лучшее обезболивающее во время менструации. Матка — это мышца, которая сокращается во время оргазма, кровь начинает вытекать быстрее, а тебе становится легче. Кроме того, секс повышает уровень эндорфинов, которые работают как естественные анальгетики.

Тревожность может повыситься

Ты вряд ли удивишься, если узнаешь, что секс помогает справиться со стрессом и тревожностью. Шотландские ученые в своем исследовании выяснили, что люди, у которых по какой-то причине временно отсутствует секс, хуже справляются со стрессом, вызванным необходимостью говорить на публику, чем те, у кого есть секс хотя бы раз в две недели.

Все дело в том, что во время секса высвобождаются «хорошие» гормоны — окситоцин и эндорфин, которые поднимают настроение и снижают уровень стресса.

Твой риск подхватить простуду выше

Казалось бы, при чем здесь секс и простуда? Но секс очень поддерживает нашу иммунную систему. Исследователи из Университета Уилкис-Барра в Пенсильвании обнаружили, что у людей, которые занимаются сексом хотя бы раз в две недели, на 30% выше уровень иммуноглобулина, А (IgA), чем у тех, у кого совсем нет сексуальной жизни. Иммуноглобулин, А — это, так сказать, первая линия защиты нашего организма от вирусов.

Ниже риск инфекций мочеполовых путей

Ну хоть какие-то плюсы! Да, в отсутствии секса есть и положительные стороны. Около 80% мочеполовых инфекций возникают в течение суток после занятий сексом. Во время секса бактерии из влагалища могут перекочевать в уретру и стать причиной заражения.

Как видишь, отрицательных сторон все же больше, но все равно не забывай, что даже если прямо сейчас у тебя нет партнера, это не значит, что тебе нужно отказываться от сексуальной разрядки.

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