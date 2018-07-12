4 бюджетные диеты, которые действительно работают

Считается, что богатые худые, потому что питаются дорогими продуктами, которые по совместительству являются полезными и низкокалорийными. А бедные едят быстрые и дешевые углеводы типа хлеба, а потом толстеют и распухают. Редакция Passion.ru решила развеять этот миф и выбрать действенные диеты, которые не ударят по вашему кошельку.

29 рублей за килограмм картофеля

Казалось бы, картошка содержит в себе крахмал, который задерживает воду в организме, а тут вся диета состоит из картофельных блюд, как так? На самом деле молодой картофель действительно может помочь избавиться от 3-5 кг.

Длится такая диета от 3 до 14 дней, а ее меню простое: запеченный в духовке картофель, потреблять который можно строго до 18 часов. Никаких приправ, соли и масла, но если вы решились выдержать две недели диеты, то в последние четыре дня разрешается добавить немного соли и оливкового масла или уксуса.

Не забывайте про витамины и минералы, которые стоит употреблять дополнительно в капсулах, и про обильное питье. А также про занятия спортом — ведь это неотъемлемая часть процесса снижения веса.

50 рублей за килограмм гречки

Готовы к одной из самых жестких диет в целом? 1 стакан гречневой крупы, отваренной на воде, и никаких приправ, употребляем строго до 18 часов. Естественно, не забывайте пить воду или зеленый чай без сахара, чтобы не было обезвоживания. Если вам станет совсем тяжко, то можете добавить к гречке до 150 г сухофруктов.

Сидеть на такой диете можно от нескольких дней до двух недель. Помимо десяти килограммов сброшенного веса вас также ожидает улучшение самочувствия и более здоровый внешний вид.

50 рублей за килограмм риса

Если бюджетно похудеть хочется, а унылое антиразнообразие предыдущих диет вас удручает, то рисовая диета придется вам по душе.

Длится такая диета строго девять дней, за которые вы потеряете минимум 3 кг. Однако про физические нагрузки стоит забыть, лучше просто гуляйте на свежем воздухе.

Первые три дня употребляйте в пищу только рис без каких-либо специй, максимум соевый соус. Следующие три дня рацион состоит из паровых куриных грудок в соевом соусе. В завершающие три дня разрешаются только яблоки, зато всех цветов и сортов.

70 рублей за литр кефира

Эта диета более эффективная, чем картофельная, однако у нее больше ограничений. Если у вас наблюдаются болезни почек и органов пищеварения или повышенная кислотность желудка, то эта диета вам не подойдет.

Длится она от 3 до 9 дней, а все меню сводится к употреблению 1,5 л обезжиренного кефира строго до 19 часов. В случае, если решили придерживаться этой диеты все девять дней, то первые три дня употребляйте только кефир, следующие три дня — яблоки, и завершающий этап — снова кефир. И не забывайте про тренировки — это святое.

В общем, надеемся, вы поняли, что диетологи и фитнес-гуру бессовестно наживаются на нашем желании похудеть. Но на самом деле эффективная диета вовсе не обязательно должна быть дорогой. Главное — помнить про воду и физические упражнения. После таких диет будет приятно смотреть не только в зеркало, но и в кошелек.