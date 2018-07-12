Быть или не быть. Врачи сомневаются в пользе солнцезащитных средств

Американские ученые американской экологической лаборатории Haereticus Environmental Laboratory Крэйга Доунса выяснили, что солнцезащитные средства, содержащие химические вещества (такие как оксибензон и октиноксат), вредят коралловым рифам. А как они воздействуют на людей? Будем разбираться.

С 1 января 2021 года на Гавайях запретят пользоваться защитными для кожи средствами, чтобы не погубить морских обитателей. Возникает вопрос: если крема вредны для кораллов, то так ли они безвредны для людей? Отвечает врач-дерматолог Полина Клюева.

— Производители солнцезащитной косметики уверяют, что химические вещества спасают от ожогов, а в кровь не проникают. Однако с этим можно поспорить. Стоит ли пользоваться такими кремами или нет, каждый решает сам. Я же считаю, что лучше принимать солнечные ванны, как говорится, без химических добавок. Если соблюдать правила получения солнечных ванн, осложнений не будет, надо только помнить, какой у вас тип кожи. Помните, чем тоньше кожа, тем сильнее она повреждается, особенно это касается женской и детской кожи. Поэтому необходимо оберегать от прямых лучей солнца младенцев до года. А вот солнечные ванны в утренние часы в течение нескольких минут способствуют выработке витамина D. В роговом слое кожи есть вещества — обезвреживающие свободные радикалы. Антиоксиданты можно получить, употребляя в пищу овощи, фрукты, ягоды и зеленый чай. Они выделяются на поверхность с кожным салом. Если все-таки человек обгорел, то организм «спасается», избавляться клеток с поврежденной ДНК. Что это дает? В теле не остается клеток, которые могут дать начало злокачественной опухоли. Поэтому если кожа сходит, это хорошо.

Даже если у вас загорелая кожа, не стоит весь день проводить на солнце.

СПРАВКА

Избыток ультрафиолетового излучения вызывает преждевременное старение и рак кожи. Но есть мнение, что загорать, намазавшись средствами защиты, еще более опасно. Американские ученые более тридцати лет наблюдали за увеличением частоты заболеваемости раком кожи. В 1970-х годах на каждые 10 тысяч белых человек было шесть случаев, теперь эта цифра выросла в три раза. В Европе заболеваемость раком увеличилась почти в пять раз. Одни уверяют, что в этом виновато злоупотребление солнцем в 1960-х годах, тогда ДНК была повреждена, что это дало опухоли возможность развиваться. Другие считают, что виной тому — химические вещества, содержащиеся в солнцезащитных кремах. Третьи пытаются доказать, что неправильное применение кремов превращает их действие из позитивного в негативное.