Без живота: 6 советов от тренера «ангелов» Victoria’s Secret

Любой, кто хотя бы раз задавался целью похудеть, сталкивался с довольно неприятным явлением: объем в области живота и талии уходит в последнюю очередь и к этому порой нужно прилагать дополнительные усилия в виде массажа или обертываний. Дело в том, что именно в этом районе жировые клетки зависят не только от диеты и спорта, но и от других факторов — в числе прочего стрессов и генетической предрасположенности к полноте. Как сгоняют упрямые сантиметры с талии знаменитые «ангелы» Victoria’s Secret? Тренер моделей, Джастин Гелбанд, раскрывает некоторые секреты подтянутой фигуры и плоского живота.

Избегайте стрессов

Стресс — одна из главных причин возникновения жира на животе. Отрицательные эмоции, которые человек испытывает в больших количествах ежедневно, напряженная работа и эмоциональное истощение — все эти факторы не позволяют избавиться от ненавистных складок на талии. Выход — научиться расслабляться. Медитация и умение глубоко и правильно дышать диафрагмой помогут постепенно согнать жировую прослойку с живота.

Ужинайте не позже 20.00 Правило настолько же известное, насколько часто нарушаемое практически всеми. Между тем такая предосторожность в пищевых привычках поможет снизить нагрузку на пищеварительную систему и улучшит сон. Разумнее всего питаться небольшими порциями несколько раз в сутки, а последний прием пищи устраивать не позднее восьми вечера. Спать стоит отправляться до одиннадцати вечера и на пустой желудок, дав еде перевариться. Вы отметите улучшения не только в области живота — цвет лица тоже станет гораздо свежее.

Занимайтесь кардиотренировкой

Ничего нового изобрести, вероятно, не получится: интервальные кардиотренировки отлично помогают ускорению метаболизма и сжиганию полученных с едой калорий. Это поможет привести мышцы в порядок и уменьшит объемы всего тела — и на животе в том числе.

Выберите сбалансированную диету

Пресс вылепливается за обеденным столом: почти все сто процентов успеха зависят от того, что и как вы едите. Вы можете часами не вылезать из спортзала, ваши мышцы пресса будут при этом крепче стальных тросов — но при неправильном питании вы никогда не увидите желанных кубиков на животе. Желающим получить тонкую талию нужно отказаться от алкоголя и сахара, урезать количество углеводов в рационе. Очень полезно добавлять в еду орехи и авокадо: так ваши волосы и ногти не будут страдать от недополученных полезных жиров.

Экспресс-диет тоже стоит избегать: все эксперименты с ограничением себя до употребления одного стакана сока или кефира в день не приведут ни к чему хорошему. Вы, вероятно, скинете какое-то количество килограммов, но, во-первых, они очень быстро вернутся с «прибавкой», во-вторых, есть риск основательно испортить здоровье и расшатать гормональную систему. И наконец, самое обидное при этом — вовсе не факт, что уйдет жир именно с живота. Диеты с невысоким содержанием калорий имеют и обратный накопительный эффект: организм начинает вести себя совершенно скупердяйски, ревностно стараясь сберечь каждый грамм жира: а вдруг наступили голодные времена и нужно складировать его про запас?

Не делайте упор на скручивания

Прежде всего, фанатично делать скручивания не стоит хотя бы потому, что большинство людей выполняют это упражнение неправильно, задействуя совершенно не те мышцы пресса и спины. Последнюю можно еще и потянуть, если не уделить достаточно времени предварительной растяжке. Вместо этого лучше выбрать пилатес или калланетику под руководством грамотного тренера: эти виды фитнеса задействуют все группы мышц, мягко и эффективно прокачивая и пресс тоже.

Подберите косметологические процедуры

Для области живота и талии действительно очень хорошо подходят различные виды локального воздействия: антицеллюлитный массаж с медом, обертывания с разогревающими гелями, вакуумный массаж. Очень хорошо показывают себя в борьбе с лишним жиром в этой области прессотерапия, инфракрасная сауна и кедровая бочка.