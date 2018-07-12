Рыжие люди не могут защититься от солнца с помощью кремов

Для защиты от солнца рыжеволосым людям может быть недостаточно солнцезащитного крема. В их случае необходимо покрывать большую часть тела одеждой, если они не хотят столкнуться с раком. Люди с рыжими волосами и бледной кожей, чувствительные перед солнечными лучами, должны использовать большую защиту, чем просто крем от солнечных ожогов, как показало исследование. Использующие только солнцезащитный крем всё равно имели повышенную вероятность ожогов, по сравнению с теми, кто также носил шляпу, защитную одежду и находился в тени. Для предотвращения рака кожи критически необходимо понимать, какие профилактические меры защищают от ожогов, тем более, что количество жертв этой болезни с каждым годом увеличивается. Основной причиной рака кожи является воздействие прямых солнечных лучей на кожу, которая не защищена от ультрафиолетовой радиации. Статистика показывает, что в США каждый пятый столкнется с какой-либо разновидностью рака кожи в течение жизни, а в 2018 году более 100 000 американцев заболеют злокачественной меланомой — самой агрессивной и смертоносной формой опухолей кожи. Авторы исследования опросили более 28 000 человек о том, что они знают о вредном воздействии солнца и солнечных ожогов. В частности, их спросили, что обычно происходит с их кожей, если они после многомесячного перерыва принимают солнечные ванны в течение часа. Те люди, которые говорили о тяжелых и умеренных ожогах с повреждениями кожи, были отнесены к категории высокочувствительных. В категорию менее чувствительных попали те, для кого эти солнечные ванны оборачивались лишь загаром без повреждений кожи, или у них не происходило вообще ничего. Дальнейшие расспросы показали, что высокочувствительные к солнцу люди, в числе которых было много обладателей рыжих волос и бледной кожи, сталкивались с солнечными ожогами даже в том случае, если использовали солнцезащитные крема. Только одежда и нахождение в тени давали им самую надежную защиту от солнца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)