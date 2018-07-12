Работаем и худеем: 4 правила, которые надо соблюдать на работе, чтобы похудеть

Когда мы садимся на диету или просто принимаем решение изменить свои пищевые привычки, мы встраиваем новые ритуалы в привычный образ жизни. Но вот парадокс: при этом многие из нас забывают об офисной рутине. И это тем более странно, что на работе мы проводим значительную часть своей жизни и большую часть дня. А значит, от того, как мы организуем свои диетические привычки на работе, во многом зависит, достигнем ли мы успеха или сорвемся. Мы подготовили 4 простые рекомендации, которые помогут вам оставаться энергичной и успешной — и при этом худеть. Избегайте торговых автоматов

Это самый главный враг хорошей фигуры. Они используют склонность к импульсивным покупкам — так же, как товары, располагающиеся рядом с кассами супермаркета. И вот уже рука сама тянется к шоколадке, сандвичу или сладкой газировке. Приготовьте заранее достаточное количество здоровых перекусов (например, фрукты или орехи), чтобы вам не надо было идти к автомату всякий раз, когда вам потребуется немного подзарядиться. Контролируйте уровень стресса

Во время стресса организм усиленно вырабатывает гормон кортизол, который замедляет метаболизм и заставляет наш организм не переводить жир в энергию, а напротив, активно запасать — ведь если вокруг враждебная среда, силы могут понадобиться в любой момент. Кроме того, многие из нас «заедают» стресс, что тоже негативно сказывается на фигуре. Не надо так — учитесь расслабляться и не принимайте все рабочие проблемы близко к сердцу. Пейте чай вместо кофе Отдавайте предпочтение зеленому чаю или улуну: содержащиеся в этих напитках катехины увеличивают расход энергии и окисление жиров. Особенно активным становится этот процесс, когда катехины взаимодействуют с кофеином, которого, как известно, особенно много в зеленом чае. Постарайтесь выпивать в день несколько чашечек — и очень скоро заметите результат. Ходите пешком

Необязательно проходить пешком весь путь до работы, но даже если вы будете выходить за две-три остановки до места назначения и проходить их пешком, вы уже обеспечите свой организм необходимой кардионагрузкой. Кроме того, пешая прогулка после рабочего дня поможет вам сбросить стресс, накопленный за день, а это полезно не только для нервной системы, но и для фигуры.