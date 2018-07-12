Введение в прерывистое голодание

Если ты интересуешься тенденциями в мире диетологии, то не мог не заметить, как набрало популярность прерывистое голодание. Для кого-то данная система питанием стала выходом и избавлением от надоевших диет.

Прерывистое или периодическое голодание — это баланс между голоданием и периодом приема пищи. Чаще всего на практике периодического голодания в сутки отводится период на голодание и перерыв на прием пищи. К примеру, голодание может продолжаться 16 часов, оставшиеся 8 часов можно принимать пищу. Существует и другая схема, когда под голодание отводятся два дня в неделю, за семь дней человек дважды отказывается от пищи на 24 часа. Суточное голодание дается тяжелее, чем 16-ти часовое.

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Каждый человек хотя бы раз в жизни практиковал прерывистое голодание, но не все об этом знают. Если поесть за три часа перед сном, а после пробуждения проигнорировать завтрак и осуществить следующий прием пищи только в обед, то суммарно голодание продлится около 16 часов. 16-ти часовое периодическое голодание обычно проходит по аналогичной схеме, поэтому такую систему питания выбирают для себя те люди, которые с легкостью отказываются от завтрака.

Если практиковать прерывистое голодание регулярно, то оно принесет пользу для здоровья. В первую очередь это содействие организму в избавлении от жировых отложений и снижение резистентности к инсулину, что снижает риск развития диабета 2 типа.

Исследования показали, что прерывистое голодание с целью похудения на мужчин действует лучше, чем на женщин.

Наличие длительных перерывов в приеме пищи стимулирует выработку гормона роста, все ткани организма начинают быстрее обновляться. Имеются данные о том, что прерывистое голодание оказывает противовоспалительный эффект и снижает риск обострения аутоиммунных заболеваний. Также система питания является профилактикой болезни Альцгеймера, данное действие обусловлено усилением мозговой активности и когнитивных способностей.

Несмотря на многогранную пользу для здоровья большинство людей использует прерывистое голодание исключительно с целью похудения. При отсутствии медицинских противопоказаний такая диета действительно может стать выгоднее других — она комфортно переносится и приносит отличные результаты. Преимущество периодического голодания перед большинством систем питания заключается в том, что потеря веса производится преимущественно за счет жировых отложений, большая часть мышечной массы остается нетронутой.

К противопоказаниям прерывистого голодания относят сахарный диабет и другие нарушения в обменных процессах. Также не рекомендуется подвергать свой организм голоду при склонности к повышению артериального давления и других отклонениях от нормы в работе сердечно-сосудистой системы. Перед тем, как решиться на прерывистое голодание, необходимо проконсультироваться с врачом на предмет наличия противопоказаний.

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