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Какую пользу может принести скандинавская ходьба?
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Какую пользу может принести скандинавская ходьба? 

АиФ Архангельск 7 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Есть ли какая-то польза организму от скандинавской ходьбы?
Отвечает заведующая консультационно-оздоровительным отделом Архангельского центра медицинской профилактики Елена Гафарова:
— Скандинавская ходьба — один из наиболее эффективных и доступных видов физической активности, который нормализует артериальное давление, работу сердечно — сосудистой и дыхательной системы, тренирует около 90% мышц, одновременно прорабатывая верхнюю и нижнюю часть тела. А так же — формирует мышечно-связочный корсет, сжигает на 46% больше калорий, чем обычная ходьба, нормализует массу тела.
Поэтому такие занятия рекомендуются всем, кто хочет повысить резервы организма, укрепить здоровье, меньше болеть. Скандинавская ходьба — хорошее средство для профилактики многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых (гипертоническая болезнь инфаркт, инсульт и другие) и проблем позвоночника.
Скандинавская ходьба, практически не имеет противопоказаний, формирует позитивный настрой, оптимизм, что позволяет легче справляться с болезнями, если они уже появились. Человек может сам подобрать себе нагрузку при занятиях: дистанция, темп, время. Самое главное — не спешить, прислушиваться к своему организму, т.к. нужно время для создания и поддержания физической формы. Очень важно выбирать маршруты для ходьбы вдали от дорог, там, где воздух чище.
Желающие обучиться технике скандинавской ходьбы в Архангельске — в том числе учреждения и организации — могут обратиться в ЦМП по телефону: 8 (8182) 21-30-36.
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