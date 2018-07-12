Невозможное возможно: 16 способов проснуться красивой

Не нужно наедаться на ночь

Ужин должен быть легким и после ужина до сна должно пройти не меньше 3 часов. Иначе органы пищеварения будут работать всю ночь, сон нарушится и наутро будут отеки и тусклый цвет лица.

Не ешьте сладкое на ночь

Во-первых, это плохо сказывается на фигуре. Во-вторых, много сахара перед сном грозит рыхлой, тусклой кожей следующим утром.

Не забывайте снимать мейк

Перед сном обязательно снять макияж, очистить лицо, чтобы обеспечить наполнение клеток кожи кислородом. Если оставить тональный крем на лице, он, смешанный с пылью и бактериями, которые оседают на лице в течение дня, может вызвать закупорку пор и прыщи.

Осторжно с кремами для глаз

На кожу вокруг глаз нельзя наносить крем прямо перед сном. Желательно, чтобы между нанесением крема и сном прошло хотя бы 40 минут, иначе он может вызвать отеки под глазами.

Откройте окно

Спать нужно в хорошо проветренной комнате. Если ночью будет душно и жарко, отеки обеспечены.

Выберите позу (для сна)

Не спать лицом в подушку — это способствует образованию статических морщин сна. Лучше спать на спине.

Никакой гиалуроночки

Не наносите на ночь кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой — она притягивает воду и может спровоцировать отеки на лице. Между нанесением средств с гиалуроновой кислотой и сном должно пройти не меньше часа.

Обзаведитесь классной подушкой

Заведите себе подушку потолще и спите на ней (если нет проблем с позвоночником, конечно). Высокое положение головы во сне будет способствовать лучшему оттоку лимфы и снизит вероятность отеков на лице.

Прическа перед сном

Если у вас проблемная кожа, собирайте на ночь волосы в пучок или косу. С утра у вас будут красивые волны, а также волосы не будут всю ночь тереться по лицу, разнося бактерии.

Ночной уход

Перед тем, как делать пучок, нанесите на волосы средства, которые будут работать на них всю ночь.

Бальзам в дело

Нанесите на губы плотный бальзам. С утра губы будут мягкими, даже если еще вчера шелушились.

Уход за ногами

Питательный крем для ног и хлопковые носки на ночь дольше сохраняют педикюр в первозданном виде. Особенно это актуально в сезон босоножек (а значит, сухих пяток).

Увлажняйте воздух

Включайте увлажнитель воздуха на ночь. От него есть польза и для кожи, и дышать с ним легче. Тем более весной и летом, когда в воздух поднимается пыль и остатки зимних реагентов.

Только вода

Старайтесь не пить алкоголь и кофе за 3-4 часа до сна. Лучше ограничиться стаканом чистой воды.

Полная темнота

Повесьте в спальне шторы, не пропускающие свет. Если во время сна в комнате очень светло, нарушается выработка мелатонина и организм думает, что пора вставать.

Ранняя пташка

Чем позже вы ложитесь, тем больше шансов проснуться с темными кругами под глазами. Лучше всего ложиться спать до 23 часов.