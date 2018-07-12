Чем опасен плотный макияж

Ваше лицо в опасности, виноват макияж

Какими последствиями чревато чрезмерное нанесение макияжа, или очень плотный ежедневный макияж.

У вас расширятся поры

И это вполне предсказуемо. Коже сложнее дышать под слоем тонального крема, который практический не впитывается в кожу и закупоривает поры. Более того, в течение дня на коже оседает большое количество бактерий, которые не добавляют пользы для вашего лица

Вы рискуете заразиться чем-нибудь опасным

Конечно вы скажете: «Мое лицо всегда чистое». Это так, но вот ваша косметичка вряд ли сравниться с чистотой вашего лица. Даже если забыть о косметичке, в любой продукт после вскрытия попадают новые бактерии. Может быть и так, что бактерии вступают в реакцию с канцерогенами, в случаях с некачественной косметикой. Поэтому, чем больше косметических продуктов вы наносите на лицо, тем больше шанс заразиться.

Раннее старение кожи и морщины

Каждой из нас хотя бы раз приходилось натягивать кожу вокруг глаз, чтобы нарисовать ту самую идеальную стрелку, или подвести глаз карандашом. А теперь представьте, как много раз вам придется потереть свое лицо, если вы будете это делать слишком часто. В некоторых случаях, чтобы сделать макияж глаз, приходится морщить лоб, что ведет к раннему появлению морщин.

Чрезмерная образование канцерогенов на коже

Вполне естественно, что у нас на лице происходят химические процессы с косметикой, или без. Некачественная косметика может вступать в реакции с бактериями на вашем лице и образует канцерогены, которые не делают вашу кожу здоровой, а только усугубляют ее состояние.

Вы тратите больше средства для снятия макияжа и косметики

Нет, это не призыв к экономии на всем. Но это факт, что в вашем бюджете появится больше свободных средств, а кожа при этом не будет сохнуть от чрезмерного количества умываний.

Без косметики вы ощущаете себя голой

Глянцевые журналы нас учат тому, что человек, который выглядит как манекен — это и есть естественная красота. Но такое стремление к "естественности" в конечном итоге ведет к тому, что без макияжа мы смотримся усталыми и не идеальными.

Гормоны заставляют вас краситься больше

В ходе психологического исследования "The Psychological Record" была доказана связь между менструальным циклом и нанесением макияжа. Ученые предполагают, что в этот "плодотворный" период женщинам хочется выглядеть привлекательнее и они наносят больше макияжа.

Люди могут осуждать вас

«А сколько у нее штукатурки на лице?», — эта фраза уже довольно избитая и банальная в нашем обществе. Да, люди правда часто осуждают макияж и оценивают его, а вместе с ним и нас.

Но если посмотреть с другой стороны…

Вы можете чувствовать себя красивее

Когда мы чувствуем себя красивыми, наша самооценка стремительно растет вверх, а вместе с ней и наша уверенность. Внешность стоит далеко не на самом последнем месте для успешного развития личности, даже в том случае, когда красота начинается изнутри, а внешность не главное.

Есть другие способы чувствовать себя более уверенной

Не стоит забывать, что естественную красоту тоже нужно беречь и приумножать. Здоровое питание позволит вам иметь красивую кожу от природы, а регулярные занятия — спортом красивую осанку и подтянутую фигуру. Также можно использовать уходовую косметику, которая увлажняет кожу и не закупоривает поры.