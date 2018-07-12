Профилактика и лечение боли в спине

СодержаниеБоль в спине: откуда она?Роль физической нагрузки для здоровья спиныКакие патологии провоцируют боль?Обращение к врачу и лечениеПрофилактика болей в спине: что нужно знать?

Сегодня к тридцатилетнему возрасту практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал боль в спине. Это могут быть длительные, тупые боли, связанные с напряжением мышц после трудового дня либо резкие прострелы с нарушением подвижности позвоночника, возникающие из-за чрезмерной физической нагрузки, поднятия тяжестей. Немногие, ощущая подобную болезненность, отправляются к врачу, большинство предпочитает самолечение за счет приема обезболивающих таблеток, согревающих поясов и противовоспалительных мазей. Подобная практика нередко приводит к серьезным осложнениям. Между тем, профилактика боли в спине достаточно проста, выполнение несложных рекомендаций поможет сохранить здоровье.

Боль в спине: откуда она?

Нередко боль в спине становится постоянным спутником тех людей, кто вынужден длительное время сидеть неподвижно или находиться в статичном положении (перелеты, переезды, вождение автомобиля, работа в офисе за компьютером). Кроме того, боли в спине возникают из-за несоразмерных нагрузок на область спины и позвоночника при профессиональном и любительском спорте, переноске тяжестей, работах на даче или в саду. Немалую роль играет и физическая нагрузка, точнее, ее дефицит, когда мышцы спины не получают полноценных нагрузок и не тренируются.

Провоцируют боль в спине длительные статичные позы, дефекты осанки. Они приводят к постепенному искривлению позвоночного столба с развитием патологического кифоза, сколиоза или гиперлордоза. Опасны также резкие движения, подъем тяжестей с выраженным разгибанием спины, ношение грузов в одной руке.

Роль физической нагрузки для здоровья спины

В детском возрасте боли в спине возникают редко — обычно как результат травм или серьезных болезней. Это связано с тем, что дети активно двигаются, спина получает достаточную физическую нагрузку. Активные игры и занятия спортом, плавание, катание на велосипеде помогают в поддержании тонуса мышц спины, а вот обучение в школе как раз способствует тому, что физическая нагрузка на организм в целом и спину в частности — снижается. По мере взросления работа за компьютером, вечерние лежания на диване перед телевизором резко снижают объем физической нагрузки, из-за чего мышцы спины слабеют, им сложнее поддерживать правильную осанку и физиологическую установку позвоночника. Это ведет к напряжению мышц, пережатию нервных корешков, прогрессированию остеохондроза, дискомфорту и болезненности в спине.

Какие патологии провоцируют боль?

Нередко причиной боли становятся патологии скелета, проблемы с сухожилиями, связками, мышечным корсетом, нервными стволами и окружающими тканями. Часто боль провоцируется радикулитом в поясничной и крестцовой области. Врожденные дефекты позвоночного столба или приобретенные деформации изменяют анатомию позвонков и связочного аппарата. Это провоцирует травмирование нервных корешков. Ощущения имеют острый характер с прострелами в ягодицу либо ногу, могут наблюдаться тупые давящие боли с одной стороны или обеих, усиливающиеся при ходьбе или резкой смене положения. Нередко также возникает онемение по ходу нервного ствола, ползание мурашек, сильное жжение. При поднятии тяжестей могут формироваться люмбаго (прострелы в спине), вызванные перенапряжением. Они длятся до нескольких дней или недель.

Частой проблемой позвоночника становится остеохондроз, дегенеративно-дистрофический процесс, затрагивающий позвонки. Его провоцируют тяжелый физической труд, перенапряжение и длительное нефизиологичное положение спины, статичные нагрузки, травмы, обменные нарушения. Формирование костных «шипов» на телах позвонков раздражает окружающие ткани и нервные корешки, нагрузки на позвонки приводят к деформации межпозвонковых дисков. Образующиеся протрузии и грыжи дисков только усугубляют ситуацию, нарушая подвижность позвоночного столба. Боль в спине может провоцироваться миозитом — это воспалительный процесс мышечных волокон. Ощущения ноющие, не очень сильные, но длительные, а пораженные мышцы уплотнены, напряжены и болезненны при движениях. За счет развития боли организм пытается ограничить подвижность пораженной области, дав ей отдых. Чаще всего страдают шейный и грудной отдел позвоночника, а также поясница и крестцовая область, болевые ощущения могут распространяться на всю спину.

Обращение к врачу и лечение

Какой из методов лечения — лекарственные препараты, немедикаментозные воздействия или хирургическое вмешательство, будет более эффективным, может определить только врач. Предварительно нужно обследование, чтобы выяснить причину боли и локализацию патологического очага. Первое, с чего начнет лечение врач, это изменение двигательной активности, разгрузка пораженной зоны за счет ношения корсета, специальных бандажей или поясов, индивидуально подобранных реклинаторов. Они помогают держать спину ровно, разгрузить позвоночник, дать отдых мышцам и связкам. Нужна смена матраса и полноценный сон, чтобы спина отдыхала.

Чтобы уменьшить болевые ощущения и воспалительный процесс, врач может рекомендовать согревающие мази, обезболивающие пластыри, массаж, физиопроцедуры (электрофорез с обезболивающими и противовоспалительными препаратами, синусовые токи или проведение чрезкожной анальгезии). Сильные боли купируют за счет новокаиновых блокад. Но все эти мероприятия носят временный эффект, купируя обострение, важно влияние на саму причину боли и воспаления, в том числе при некоторых ситуациях за счет хирургического вмешательства.

Профилактика болей в спине: что нужно знать?

Важно заботиться о здоровье спины с молодости, научившись держать спину ровно, и постоянно следить за осанкой. Нужна дозированная физическая нагрузка, правильное ношение тяжестей, здоровый сон на нормальной кровати.

Профилактика начинается с хождения и стояния с ровной спиной, чтобы голова не «провисала» вперед и не давила на шейный отдел. При длительном стоянии стоит найти точку опоры, прислоняясь к стене, шкафу. Женщинам для профилактики боли в спине стоит ограничить ношение обуви на каблуке 2-мя часами в день. Важно при длительном хождении в такой обуви почаще присаживаться отдыхать, прислонив спину к опоре.

При сидячей работе профилактика боли в спине — удобный стул с высокой спинкой и поддержкой поясницы и шеи. Сидение на табурете запрещено, при нем спина сильно прогибается. Каждые 30 минут нужна смена позы и разминка. Каждый час нужно вставать и двигаться, потягиваться, пройтись.

Важен комфортный сон с разгрузкой позвоночника — это ровная жесткая поверхность и невысокая подушка, либо тонкий ортопедический валик под голову.

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