Секрет, который позволит навсегда забыть о бессоннице

Йога — это индийский духовный путь, нацеленный на достижение союза с Высшим Сознанием. Приверженцев йоги называют йогами. Почему люди увлекаются йогой? Короткий ответ — потому что йога заставляет вас чувствовать себя лучше. Осуществление поз, дыхательные упражнения и медитации оздоравливают ваше тело, разум и дух. Йога позволяет «настраивать» организм, учиться чувствовать его. МедикФорум выяснил, как йога может помочь победить бессонницу.

Как вам поможет йога?

Три часа ночи. Вы пытаетесь заснуть с 23.00. Вы понимаете, что отчаянно хотите спать, нужно уснуть, чтобы отдохнуть, но ваш взгляд прикован к потолку, ум взбудоражен, а тело не хочет расслабляться. Чем тщательнее вы пытаетесь заснуть, тем больше просыпаетесь. Вы уже попытались считать овец, смотря последнюю передачу по ТВ, но все напрасно. В отчаянии вы принимаете снотворное. Это общий сценарий в развитых странах, где приблизительно одна треть всех взрослых страдает от расстройства сна.

Бессонница (самый общий тип) определяется как неспособность заснуть после того, как вы легли в постель в течение тридцати минут, или невозможность спать больше, чем несколько часов без пробуждения. Мы все сталкивались с различными формами бессонницы в особенно напряженные времена нашей жизни. Нормально, когда вы плохо спите при стрессах в течение 1-2 ночей; бессонница становится проблемой только тогда, когда она становится хронической. Древнеиндийская медицина (наука, связанная с йогой) говорит нам, что все болезни вызваны расстройствами желудка. Одной из причин бессонницы является плохая или тяжелая пища. На физическом уровне расстройство желудка вызвано или плохой пищей, или слабой пищеварительной системой и приводит к таким последствиям как изжога (в дополнение к бессоннице), диарея и прочее. Но бывает и «умственное» расстройство желудка — неспособность перестать думать об определенном инциденте или неприятной ситуации. Это может быть не касающаяся вас лично трагедия — как землетрясение в Японии, чья-то критика или проблемы на работе. «Эмоциональное» расстройство желудка — повторное переживание проблемной ситуации, часто вызывающая печаль и гнев. Дело в том, что эмоция не была достаточно «переварена» во время происхождения ситуации и может возникнуть просто так, то есть без какой-то очевидной причины. Умственное и эмоциональное расстройство желудка — самые частые причины бессонницы. Некоторые из нас даже скрежещут зубами, стирая их до десен во время сна, в попытке жевать и переварить возвращающиеся мысли и эмоции. Современные объяснения бессонницы в принципе повторяют эти древнейшие утверждения. Наши тела разработаны для того, чтобы легко заснуть после долгого дня. Когда это не происходит, когда мы не можем заснуть, есть многие способы побудить тело и ум расслабиться и мягко погрузиться в успокоительный сон. Для начала создайте окружающую среду, которая поможет вам уснуть. Ваша спальня должна быть спокойной и уютной. Устраните лишние источники света и любой шум, который может нарушить ваш сон. Если возможно, не размещайте в спальне других предметов, кроме спальных — телевизор, книги, компьютер должны быть в другой комнате. Ложитесь спать в то же самое время каждую ночь. Создайте рутинную процедуру, которая готовит вас ко сну. Может уже быть некоторая программа, которой вы следуете до того момента, когда ляжете в кровать — чистка зубов, чтение и так далее. Подобная процедура — способ сказать вашему подсознанию, что пришло время спать. Удостоверьтесь, что эта рутина расслабляет, а не возбуждает, после нее ваш мозг может отдохнуть. Если вы смотрите перед сном новости и находите их тревожащими, пропустите последнюю передачу. Если вы живете в безопасном районе, предпримите неторопливую прогулку. Почитайте что-то приятное и успокаивающее. Примите ванну. Подобные уловки должны успокоить ваш ум и ваши нервы до сна. Попытки компенсировать нарушенный сон ночью путем более длительного сна утром только разрушат ваш цикл сна. Встаньте вовремя, даже если вы не будете чувствовать, что достаточно отдохнули — ночью вы сможете более легко заснуть.

Советы, которые помогут заснуть

Потеря нескольких минут, чтобы расслабиться как раз перед «вхождением» в кровать, является превосходным способом успокоиться и приготовиться ко сну. Большая польза будет, если вы просто «побеседуете» с телом.

Лягте на спину, руки разведите в стороны, ноги слегка раздвиньте. Закройте глаза и по очереди обратитесь к каждой части вашего тела. Начните со своего черепа и переместитесь к пальцам ног. Начните расслаблять ваш лоб, глаза, лицо и челюсть. Напряжение и затем расслабление каждой группы мышц помогает мышцам расслабиться, особенно в шее и плечах. Обратите внимание на то, что вы едите. Лучше есть вечером легкую еду (особенно в том случае, если вы поздно ужинаете). Вы будете спать более глубоко, если организм закончил переваривать пищу до сна. Обильная, тяжелая еда, поглощенная перед сном, помешает отдыху и вызовет вялость утром. Избегайте кофеин, особенно после полудня. Он находится в кофе, чае, шоколаде и др. Кофе «живет» в течение четырех-шести часов. Это означает, что это время расходуется на переваривание половины выпитого кофе, а еще четыре-шесть часов требуется для следующей четверти его, чтобы вывести из организма. Неудивительно, что вы все еще чувствуете активность в одиннадцать вечера, если выпили чашку кофе после обеда. Сахар может также вызвать проблемы. Исключение сахара вечером необходимо, так как он сразу же попадает в кровь. Именно поэтому он дает взрыв энергии, не дает уснуть и вызывает волнение. Поглощение сладкого перед сном может сделать вас беспокойными и нервными, может не позволить вам заснуть. Если вы привыкли баловать себя перед сном, то стакан теплого молока — лучший выбор. Алкоголь и табак, который вы употребите перед сном, могут также повлиять на глубокий сон. Верно, что ночные возлияния вызовут сонливость, но такой сон легок, беспокоен и не позволяет нормально отдохнуть. Аналогично вы можете думать, что сигарета перед сном расслабляет, но фактически она усиливает напряжение организма. Табак вызывает сердцебиение и повышение кровяного давления. Лучше всего исключить эти продукты из употребления за 1-2 часа до сна.

Если бы мы провели опрос у фермеров и др. людей, которые заняты ручным трудом, то немногие из них пожаловались бы на бессонницу. Но для большинства из нас тяжелая работа касается только умственной сферы, поэтому мы должны утомить свое тело, если хотим хорошо заснуть. Занятие спортом хотя бы 3 раза в неделю улучшит ваши возможности для хорошего крепкого сна. Перед сном просто прекрасно заняться йогой, она позволит расслабить мускулы и подготовиться ко сну. Подберите для себя асаны, которые расслабляют, а не активизируют. Не пользуйтесь медицинскими препаратами; лучше выпить отвары на травах — из корня валерианы и так далее. Ранее ученые доказали, что в детской бессоннице виноваты гаджеты.