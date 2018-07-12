Результат превыше всего

Спорт часто связывают с выносливостью и мощью, однако все несколько сложнее. Действительно, регулярные спортивные нагрузки на пике возможностей способны сделать человека намного сильнее, но при этом могут и нанести вред его здоровью. Ставить рекорды и покорять спортивные высоты позволяют некоторые изменения в организме спортсмена, постепенно возникающие при регулярных занятиях. В частности, интенсивные тренировки ведут к увеличению всех мышц, поэтому миокард — сердечная мышца — у спортсменов, в том числе, любителей, тоже увеличивается. Большие объемы перегоняемой крови и регулярность нагрузок ведут к закономерному увеличению объема левого желудочка, что необходимо для обеспечения более интенсивного кровообращения. Это нужно для того, чтобы на пике активности организму хватало кислорода для продолжения работы. Многие любители занятий спортом после долгой тренировки отмечают, что в какой-то момент «отключаются» от всех внешних раздражителей. Остается только сосредоточенность на происходящем — так проявляется экономия физических ресурсов, и в перспективе она может серьезно ухудшить здоровье. Чтобы этого избежать, в профессиональном спорте применяются новейшие разработки медицины и фармакологии, которые обеспечивают высокую работоспособность и концентрацию без значительных повреждений сердечной мышцы. И первыми в списке обязательных препаратов значатся кардиопротекторы — препараты для защиты сердца. Физиологические процессы, связанные с чрезмерными спортивными нагрузками, знакомы и любителям, упорно стремящимся достичь результата в короткие сроки. Организму все равно, тренироваться ради олимпийской медали или ради заветного повышения результата: кислород точно также интенсивно расходуется на поддержание физического усилия, клетки мозга также находятся в состоянии гипоксии, то есть, фактически, задыхаются. Плюс, недостаток кислорода для обменных процессов, которые заметно ускоряются при интенсивных нагрузках, приводит к неполному окислению свободных жирных кислот, и, вместо необходимых им питательных веществ и энергии, клетки получают непригодные для питания молекулярные «осколки», которые повреждают клеточную мембрану. Редкие моменты перегрузок, как правило, не создают ощутимого негативного эффекта для здоровья, но при регулярном воздействии повреждение клеточных мембран может привести к опасным для здоровья последствиям. Любителям, в отличие от профессиональных спортсменов, сложнее найти хорошего врача, и еще труднее добиться не ограничений, а рекомендации по препаратам, которые смогли бы защитить сердце и сосуды, хотя такие средства есть, и их можно найти в любой аптеке. Например, препарат Милдронат — оптимальный для спортсмена-любителя вариант, поскольку его действие блокирует разрушительные процессы недостаточного окисления свободных жирных кислот. Оптимизация происходит за счет изменения клеточного метаболизма в сторону гликолиза, требующего меньшее количество кислорода, и дающего клеткам питание. Конечно, на постоянной основе клеткам такая «диета» не подходит, однако, как временная замена разрушительного процесса питания продуктами неполного метаболизма на безопасный вариант, безусловно полезна. При постоянных тренировках, даже любительских, двух капсул по 250 мг, указанных в инструкции, может быть недостаточно. Тренируясь по несколько часов в день, стоит рассчитывать дозировку, исходя из нагрузки. Оптимальную суточную дозировку Милдроната следует уточнить у Вашего лечащего врача, исходя из конкретного режима тренировок. Естественно, что речь идет только о сложных периодах: восстановлении формы, подготовке к любительским турнирам, но срок приема тоже может увеличиться. Например, для достижения результата в некоторых видах спорта необходимо интенсивно тренироваться от 3 до 7 месяцев, постоянно наращивая нагрузку. И поддержка требуется на протяжении всей программы, поскольку сердце перегружено постоянно. Практика показывает, что применение препарата улучшает показатели спортсменов-любителей и помогает им достичь нужных результатов, в первую очередь — за счет повышения выносливости сердца. Более того, благодаря оптимизации клеточного метаболизма проще проходит «сушка» и проще дается восстановление формы после перерывов. Спорт, даже при высоких нагрузках, может и должен оставаться синонимом физического здоровья. Стоякин Максим Тимофеевич, врач-терапевт, ГКБ им. Боткина, г. Москва