7 способов повысить гормон роста

Нормальная выработка гормон роста необходима для общей функциональности организма, он принимает участие во множестве важных процессов, поэтому естественное повышение выработки гормона роста пойдет на пользу каждому. Гормон роста вырабатывается в гипофизе головного мозга, если его синтез снижается, то обновление клеток в организме замедляется, происходят нарушения обменных процессов.

Снижение синтеза гормона роста ухудшает качество жизни человека, он начинает набирать лишние килограммы и становится подверженным заболеваниям. Повышение концентрации гормона роста необходимо для потери веса и достижения успехов в спорте, добиться этого можно без приема лекарственных препаратов естественными средствами.

Избавиться от лишнего веса

Лишние килограммы и синтез гормона роста взаимосвязаны между собой, чем больше жировых отложений в теле — тем хуже гормон вырабатывается. Исследования показывают, что после похудения и возвращения к нормальному составу тела концентрация гормона восстанавливается.

Сильнее всего рискуют своим здоровьем мужчины, у которых жировые отложения локализуются в области живота, ожирение по такому типу при низких уровнях гормона роста опасно для мужского здоровья.

Интервальное голодание

Диета, предполагающая ежедневное воздержание от пищи на время от 8 до 16 часов позитивно сказывается на выработке гормона роста. Лучших результатов можно достигнуть, если практиковать интервальное голодание и снизить калорийность своего дневного рациона на 500-600 калорий. Такая стратегия поможет не только нормализовать уровень гормона роста, но и избавиться от жировых отложений.

Прием аргинина

Прием аминокислоты аргинин перед тренировкой позволяет повысить спортивные показатели именно за счет повышения выработки гормон роста. Если ежедневно принимать по 45мг аргинина, то концентрация гормона госта повысится примерно на 60%.

Не отказываться от сахара

Полный отказ от простых углеводов снижает вероятность развития сахарного диабета и других заболеваний, но при этом негативно сказывается на выработке гормона роста гипофизом. Чрезмерное употребление сахара действительно приводит к опасным заболеваниям и к ожирению, но редкое употребление небольшого количества легких углеводов необходимо для организма.

Не объедаться перед сном

Синтез гормона роста связан с уровнем выработки инсулина. Если иметь привычку плотно наедаться перед сном, то высокие уровни инсулина помешают выработке гормона горста. Желательно, чтобы последний прием пищи состоялся примерно за два часа до сна.

Прием аминомасляной кислоты

Аминомасляная кислота, она же ГАМК, служит нейромедиатором и активирует работу головного мозга, в том числе и гипофиза. Если принимать ГАМП перед сном, то за ночь выработка гормона роста возрастет на 400%, если перед тренировкой — то на 200%.

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Высокоинтенсивные тренировки

Активность выработки гормона роста также зависит от интенсивности физических нагрузок. Регулярные высокоинтенсивные тренировки помогут нормализовать концентрацию гормона роста, а также позитивно отразятся на составе тела, сжигая лишние жировые отложения.

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