Лифт диете не помощник. Доктор Сергей Агапкин советует больше двигаться

Здоровый образ жизни в последние годы вошел в столице в моду. Все больше горожан бросают вредные привычки, начинают следить за питанием и заниматься спортом. Как это делать правильно, рассказал врач-реабилитолог, известный телеведущий Сергей Агапкин

— Как вы оцениваете работу городских властей в области здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни?

— В этом направлении в столице многое делается. Большое количество людей стало вести здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек, заниматься спортом, следить за питанием. Например, практически в каждом столичном парке есть секции по скандинавской ходьбе, и их посещают очень много людей, потому что это очень полезное занятие. И надо сказать, что московские поликлиники ведут большую просветительскую работу в этом плане, рассказывая горожанам и о правильном питании, и о том, как сохранить свое здоровье. Кроме того, и диспансеризацию любой человек может пройти в удобное для него время, получив необходимые рекомендации специалистов. Надо сказать, что тренд на здоровый образ жизни из Москвы распространился и на другие российские регионы, и меня как врача эта тенденция не может не радовать. Таким образом увеличивается не только продолжительность жизни, но и ее качество.

— Посоветуйте, как научиться вести здоровый образ жизни?

— Для того чтобы сохранить здоровье, важно придерживаться нескольких несложных принципов. Первый: ежедневно есть овощи и фрукты. Как показывают результаты крупного европейского исследования, их употребление помогает защититься от рака. Ученые доказали, что чем больше видов растительной продукции употребляет человек, тем меньше шансов на то, что у него разовьется онкология. Фрукты и овощи способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, артрита. Дело в том, что в этих продуктах содержатся антиоксиданты, которые как раз и осуществляют защитную функцию. Даже употребление пряностей из душистых трав позволяет человеку получить дополнительную порцию антиоксидантов. Второй принцип заключается в умеренной физической активности. Например, регулярное выполнение упражнений на координацию и развитие силы ног помогает избежать развития остеопороза. А три часа аэробики в неделю в целом укрепляют организм, делают сосуды более эластичными. И одна из важнейших составляющих здоровья — хороший сон. Ученые выяснили, что те, кто спит менее шести часов в сутки, имеют все шансы сократить продолжительность жизни. Кроме того, хронический недосып способен привести к диабету.

— Тем не менее все мы иногда болеем. Что думаете о московских поликлиниках и больницах?

— Развитие идет в правильном направлении: приобретается новое, современное, высокотехнологичное оборудование, большое внимание уделяется развитию и оснащению поликлиник, повышению квалификации врачей, среднего медицинского персонала. Нельзя не отметить и систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система. — «МВ»), когда люди могут через интернет без проблем записываться на прием. Конечно, есть много внутренних проблем, но уверен, что все это преодолимо. Думаю, что на устранение всех недоработок уйдет лет пять, но это вполне реальный срок. Но, еще раз повторюсь, вектор задан правильный.

— Что на ваш профессиональный взгляд нужно доработать для удобства и врачей, и пациентов?

— Думаю, что необходимо наладить систему обратной связи. Сейчас в столице работает программа «Московский врач», когда сами жители выбирают лучшего, по их мнению, специалиста. Безусловно, это важный, нужный проект. Во-первых, это хорошо и для самого доктора. И было бы неплохо, если бы ему, после достижения какой-то установленной планки в народном голосовании, выплачивались премии. Такого специалиста могли бы отправлять за счет поликлиники на научные конференции, предоставлять какие-то другие преференции. Также такого рода обратная связь должна позволять и критиковать отдельных врачей. По моему мнению, эта мера будет поддерживать их в тонусе: специалисты будут знать, что, например, за хамство пациентам к нему будут применены санкции.

ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО

— У вас должны быть четкая мотивация и позитивный настрой.

— Сбалансируйте питание. В рационе должны быть белки, жиры и углеводы.

— Питаться следует часто, не менее 5–6 раз в день, но небольшими порциями.

— Соблюдайте режим дня и спите не менее семи часов.

— Занимайтесь спортом, откажитесь от лифта и возьмите в привычку ходить по лестницам пешком.

СПРАВКА

Сергей Агапкин — врач-реабилитолог. Окончил Московский медицинский колледж. Получил высшее образование по специализации «Клиническая психология». Окончил РГУФКСиТ по специальности «Специалист по лечебной физической культуре».