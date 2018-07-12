Как похудение влияет на сердце?

Избавляться от лишнего веса нужно не только для того, чтобы стать красивее, похудение несет в себе пользу для здоровья. Лишние килограммы создают риск развития заболеваний сердца и сосудов, поэтому потеря от 5 до 10% веса тела снижает вероятность инфаркта, инсульта, сердечного приступа и других болезней.

Национальный институт здоровья опубликовал в официальном издании Новой Англии данные о пользе похудения для сердца. Сокращение количества калорий в рационе при любой диете снижает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, этот вывод появился в ходе научных исследований. Из этого следует, что для здоровья сердца снижение калорийности питания важнее, чем выбранный тип диеты и представленность в ней жиров, углеводов и белков.

Ученые из Американской Ассоциации сердца поддержали данную идею и провели собственные исследования. Участники не только снизили калорийность ежедневного рациона на 500 калорий, но и добавили тренировки, всего по 90 минут физических упражнений в неделю. Результаты эксперимента были аналогичными, среди участников присутствовали подверженные риску заболеваний сердца люди, спустя несколько недель показатели их здоровья стали выше, а риск для сердца — ниже.

Таким образом, чтобы проявить заботу о здоровье сердца и сосудов, нужно похудеть всего на 5-10%. Снижение процента жира в организме уменьшает нагрузку на кровеносные сосуды, сопротивление в сосудах становится ниже, артериальное давление тоже снижается.

Естественное снижение артериального давления снижает степень необходимости приема препаратов для снижения давления.

Диаметр сосудов становится выше, риск артериального засорения становится ниже, кровь беспрепятственно проходит ко всем органам и тканям, и так же беспрепятственно оттекает от них.

При снижении веса уровень триглицеридов в крови тоже становится ниже, это относится и к липопротеинам низкой плотности, вызывающим затруднение потока крови по сосудам и сопутствующие опасные заболевания. При повышении веса тела в свою очередь повышается артериальное давление, из-за чего в крови начинают образовываться сгустки.

При наличии большой локализации жира на теле, обычно это живот, с высокой вероятностью можно предположить, что вокруг сердца тоже присутствуют отложения висцерального жира. Висцеральный жир намного опаснее подкожного, у людей с равномерным распределением жировых тканей по телу риск развития болезней сосудов и сердца ниже.

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Наличие лишнего жира в теле, особенно если он локализуется в определенных зонах говорит о том, что необходимо незамедлительно пройти медицинское обследование. Диагностика и консультация специалиста помогут не только определить степень подверженности риску сердечно-сосудистых заболеваний, а также подобрать безопасный способ для похудения. Из кардиологии пациентов часто перенаправляют к диетологу или на занятия лечебной физической культурой. Состояние здоровья напрямую зависит от состояния тела, поэтом следить за собой важно не только из соображений о красоте фигуры.

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