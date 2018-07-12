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Не пропусти! Советы чемпионки по фитнес-бикини для тебя!
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Не пропусти! Советы чемпионки по фитнес-бикини для тебя! 

Карельские вести 4 часа назад
Все ещё сомневаешься, стоит ли ходить в спортзал? Немного поправилась после родов и не знаешь как похудеть? Профессиональный тренер и чемпионка по финтес-бикини Юлия Быстрюкова подскажет, как правильно быстро прийти в форму!
В предложенном видео обсуждаются самые популярные и эффективные упражнения для подтяжки мышц живота, ягодиц и бедер. На всю тренировку тебе потребуется 30— 40 минут. Результат потрясающий! Посмотрите сами на Юлию Быстрюкову. Вы так же можете быть красивыми и подтянутыми.
ВИДЕО: Узнай, как похудеть после родов! Рекомендации Фитнес Девушки
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