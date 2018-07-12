Чем опасно для здоровья длительное воздержание 

Секс является не просто актом любви, но также важным для удовлетворения некоторых потребностей организма процессом. Поэтому длительное воздержание от интима грозит некоторыми неприятными последствиями для здоровья.
Для мужчин
У мужчин длительное отсутствие секса может приводить к нарушению эрекции, а также связанным с семяизвержением расстройствам. Кроме того, воздержание влечет за собой снижение полового влечения, и решить проблему поможет лишь восстановление регулярных сексуальных контактов.
Однако это актуально для молодых мужчин, когда с возрастом последствия отсутствия секса могут оказаться серьезней. Отказ от близости влияет в том числе и на эмоциональное состояние, на фоне чего может развиться импотенция. Особый вред воздержание наносит мужчинам, столкнувшимся с повреждением простаты.
Кроме того, отсутствие интима способно запустить патологические и застойные процессы, вплоть до простатита и аденомы. Возрастает и риск возникновения рака половой системы.
Помимо указанных симптомов, могут также повышаться тревожность и агрессия, из-за чего мужчинам будет сложнее заводить знакомства.
Для женщин
Изначально отсутствие секса у женщин способно приводить к повышенному влечению к противоположному полу, однако через пару месяцев желание может просто пропасть. Кроме того, после возобновления интима у девушек могут возникать неприятные ощущения, вплоть до болей. То же касается и оргазма, и для возвращения чувства удовольствия от близости может потребоваться время.
Нехватка секса у женщин способна сопровождаться более болезненными месячными. Кроме того, как доказали ученые из Шотландии, отсутствие интима ведет к повышению тревожности, а еще человеку становится сложнее справляться со стрессом. В ходе сексуальной близости активно вырабатываются окситоцин и эндорфины, снижающие уровень стресса и поднимающие настроение.
Страдает и иммунитет, что доказали ученые из Университета Уилкис-Барра в США. В частности, те, кто имел секс хотя бы раз в две недели, в итоге демонстрировали на 30% более высокое содержание иммуноглобулина А, защищающего организм от вирусов.
Помимо упомянутых симптомов, также повышается риск развития болезней щитовидной железы и раковых опухолей, возникает гормональный дисбаланс, происходит снижение либидо и т.д.
Эксперты отмечают, что существенных преимуществ при длительном воздержании не наблюдается, однако предпочтительнее иметь постоянного партнера и избегать беспорядочных половых связей.