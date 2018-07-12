Как правильно делать выпады для упругой попы!

Такие упражнения для ягодиц и бедер как выпады позволяют активизировать работу всех групп мышц бедер и ягодиц. Во время осуществления того или иного упражнения задействуются широкие латеральные и прямые мышцы бедер, полусухожильные и полумембранные, двуглавые и медиальные мышцы бедер, а также попа или ягодичные мышцы.

Упражнения выпады — позволяют эффективно и достаточно быстро уменьшить объем бедер, а также, уменьшить характерные проявления так называемой апельсиновой корки, что происходит за счет увеличения кровоснабжения клеток кожи и более эффективного проникновения кислорода в глубокие слои дермы.

Правильно выполняя те или иные упражнения можно в кротчайшие сроки уменьшить ушки или же, так называемое, «галифе», которые часто являются причиной возникновения неестественных пропорций тела.

Данное упражнение можно выполнять как в тренажерном зале, так и в домашних условиях. Только обязательно, перед тем как делать выпады, необходимо сделать разминку, для того, чтобы разогреть мышцы и предупредить возможное их травмирование или растяжение.

Сколько занимает разминка перед занятием?

Вы можете уделить ей 15-20 минут или же просто пробежаться по беговой дорожке (30 минут).

Итак, как делаются выпады?

Выпады — одно из самых эффективных силовых упражнений в плане развития передней части бедра и ягодичных мышц.

ВИДЕО: ТЕХНИКА ВЫПАДОВ | Упражнения для Ягодиц