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Бёрпи: лучшее упражнение для похудения
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Бёрпи: лучшее упражнение для похудения 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Бёрпи — это своеобразный эталон среди упражнений с собственным весом, ведь назвать мышечную группу, не принимающую в нем участия, сложно даже знатоку анатомии.
Ну а благодаря постоянной смене положения тела в пространстве берпи создают большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, тренируя ее выносливость.
СДЕЛАЙ ЭТО:
Встань прямо, поставив ноги на ширину плеч, руки опусти по бокам. Присядь и поставь ладони на пол. Теперь отпрыгни назад в упор лежа так, чтобы тело сформировало прямую линию от головы до пяток. Прыжком же вернись в положение сидя, после чего выпрями ноги и подпрыгни, поднимая руки над головой. Все — это был один повтор. Сделай максимум за имеющуюся минуту.
ВЫБЕРИ НАГРУЗКУ:
Хочешь упростить берпи — не отпрыгивай в упор лежа, а последовательно выпрямляй ноги, одну за другой. Готова усложнить — делай в нижней точке одно отжимание.
Попробуйте к примеру раз 50 сделать… Шутка, даже 10 раз уже результат!
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