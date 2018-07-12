Бёрпи: лучшее упражнение для похудения

Бёрпи — это своеобразный эталон среди упражнений с собственным весом, ведь назвать мышечную группу, не принимающую в нем участия, сложно даже знатоку анатомии.

Ну а благодаря постоянной смене положения тела в пространстве берпи создают большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, тренируя ее выносливость.

СДЕЛАЙ ЭТО:

Встань прямо, поставив ноги на ширину плеч, руки опусти по бокам. Присядь и поставь ладони на пол. Теперь отпрыгни назад в упор лежа так, чтобы тело сформировало прямую линию от головы до пяток. Прыжком же вернись в положение сидя, после чего выпрями ноги и подпрыгни, поднимая руки над головой. Все — это был один повтор. Сделай максимум за имеющуюся минуту.

ВЫБЕРИ НАГРУЗКУ:

Хочешь упростить берпи — не отпрыгивай в упор лежа, а последовательно выпрямляй ноги, одну за другой. Готова усложнить — делай в нижней точке одно отжимание.

Попробуйте к примеру раз 50 сделать… Шутка, даже 10 раз уже результат!