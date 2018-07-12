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Одна из лучших методик сжигания лишнего жира по системе Табата!
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Одна из лучших методик сжигания лишнего жира по системе Табата! 

Карельские вести 2 часа назад
Табата — это одна из разновидностей интервальных тренировок, которая включает в себя 8 циклов нагрузок и короткие паузы для отдыха.
Согласно статистическим исследованиям японских врачей, по истечению 6 недель занятий по системе Табата анаэробная мощность Вашего организма увеличивается на 28% процентов, а потребление кислорода на 14%. Также замечается большое количество снижения подкожного жира в 9 раз. А это заменяет 45 — 60 минутам традиционным кардиотренировкам.
Для занятий по методу табата выбирают простые упражнения, которые легко повторять много раз, регулируя интенсивность. Для тренировки в стиле Табата подойдут:
приседания;
качание пресса;
отжимания;
велосипед;
прыжки со скакалкой;
подтягивания;
бег на месте.
Главное, выполнять упражнения на пике своих возможностей. Для усиления эффекта на разные группы мышц, можно усложнить упражнения: например, выполнять приседания с подпрыгиванием.
Разминка: перед интенсивной нагрузкой обязательно нужно подготовить мышцы с помощью упражнений на растяжку.
Тренировка по системе Табата длится всего 4 минуты, а вот жиросжигающий эффект от нее продолжается в течение всего дня! Выполняя тренировку каждый день и соблюдая правильное питание, вы получите стройное и рельефное тело!
Будьте в форме!
Как хорошо, когда в ритме современной жизни можно уделять тренировке всего несколько минут, оставаясь при этом стройной и подтянутой!
ВИДЕО: Жиросжигающая тренировка по системе табата
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