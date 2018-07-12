5 Эффективных упражнений от жира в области подмышек

Проблемные складки в подмышечной зоне способны доставлять огромный дискомфорт женщине, и отрицательно влияют на самооценку. Не беда! Эта проблема решается на раз два!

Многие девушки сталкиваются с такой проблемой, как складки подмышками. При этом причиной не всегда является лишний вес. А в сезон открытых маек, купальников и платьев этот вопрос особенно актуален!

Складки в подмышечной зоне способны испортить настроение и вызывать в женщине комплексы по поводу своего внешнего вида и фигуры.

Также, из-за складок часто приходится отказывать себе в открытой и женственной одежде. Но ведь гораздо лучше не избегать проблемы, а бороться с ней. Тем более, когда проблема достаточно легко решаема.

Для того, чтобы проблема жира в области подмышек была решена полностью, следует регулярно выполнять некоторые физические упражнения и ответственно относиться к рациону своего питания.

Мы предлагаем 5 эффективных упражнений, которые помогут сделать ваши подмышки красивыми уже через 2-3 недели занятий.

Комплекс упражнений займет не более 7 минут.

Немного времени, которое вы потратите на тренировки в домашних условиях окупятся в виде уверенности в себе и привлекательного внешнего вида.

ВИДЕО: ЖИР Подмышками! Причины появления + Упражнения

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