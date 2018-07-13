Остеопороз: средиземноморская диета может замедлить потерю костной массы

Фото: PixabayОстеопороз: средиземноморская диета может замедлить потерю костной массыЕвропейское исследование, в котором проанализировали данные примерно 1 150 человек, предполагает, что средиземноморская диета может быть полезной для здоровья костей. Ученые обнаружили, что пожилые люди с остеопорозом, которые следовали средиземноморской диете в течение 12 месяцев, меньше со временем теряют костную массу бедра, чем сверстники, которые не соблюдали диету.

В научном журнале American Journal of Clinical Nutrition опубликован документ, посвященный судебному разбирательству, который возглавил Университет Болоньи (University of Bologna) в Италии.

Что такое остеопороз костей?

Кость — это не мертвый материал, а живая ткань, которая может пополнить себя. Ее основными компонентами являются белковый коллаген и минерал, называемый фосфатом кальция. Вместе они делают кости гибкими, прочными и эластичными. Кость проходит непрерывный цикл резорбции — во время которой рассасывается старая костная ткань и образуется новая. От рождения до подросткового возраста и раннего взросления образование опережает резорбцию, а кости увеличиваются по размеру, весу и плотности. Но примерно в возрасте 30 лет плотность костной ткани, пик силы и масса кости начинают снижаться, поскольку резорбция постепенно опережает образование.

Остеопороз является предотвратимым и поддающимся лечению заболеванием. Это заболевание делает кости хрупкими и повышает риск перелома в области тазобедренного сустава, запястья и позвоночника.

Это возникает, когда скорость резорбции происходит слишком быстро или образование новой костной ткани происходит слишком медленно и с большей степенью происходит у людей, которые не достигают оптимальной пиковой массы кости. У женщин после менопаузы скорость потери костной массы ускоряется, на долю их приходится около 80% случаев остеопороза.

Во всем мире существуют категории людей, которые либо уже страдают остеопорозом, либо подвергаются более высокому риску его развития из-за низкой костной массы. Остеопороз увеличивает риск перелома, уменьшая костную массу и дегенерируя структуру костной ткани.

Перелом шейки бедра распространен у пожилых людей с остеопорозом. Шейка бедренной кости является верхней частью бедренной кости, которая локализуется непосредственно перед шарообразной головкой, которая вставляется в впадину тазобедренного сустава.

«Это особенно чувствительная область при наличии остеопороза, поскольку потеря костной ткани в шейке бедренной кости часто является причиной ее перелома, что характерно для пожилых людей с остеопорозом», — говорит Фэйрвезер-Тейт.

Это добавляет к растущему объему исследований много преимуществ здоровой средиземноморской диеты, которая богата овощами, фруктами, орехами, рыбой и оливковым маслом.

Материалы и методы обследования

В ежегодное исследование случайным образом было включено более 1000 добровольцев в возрасте 65-79 лет, проживающих во Франции, Италии, Нидерландах, Польше и Соединенном Королевстве, в одну из двух групп.

Цель недавнего исследования, которое финансировалось Европейским союзом , состояла в том, чтобы проверить влияние средиземноморской диеты на минеральную плотность кости и маркеры «деградации костей и коллагена» у более пожилых европейцев.

Одна группа питалась по средиземноморской диете во время эксперимента, а другая — контрольная группа — не соблюдала эту диету.

Впервые исследовалось влияние средиземноморской диеты на здоровье костей у пожилых людей в нескольких европейских центрах в течение этого периода времени. Диета, использованная в исследовании, показала: участники принимали большое количество фруктов, овощей, орехов, оливкового масла и рыбы; небольшое количество мяса и молочных продуктов; и умеренное количество алкоголя. Та группа, которая следовала средиземноморской диете, получала индивидуально разработанные рекомендации о том, как придерживаться диеты. Им также давали пищу, такую ​​как паста из цельного зерна и оливковое масло, а также небольшая доза 10 мкг витамина D3 в день.

Авторы отмечают, что целью дополнить средиземноморскую диету небольшим количеством витамина D3 было выровнять разницу в эффекте, который может отличаться в зависимости от количества солнечного света в разных странах.

Участники контрольной группы не получили никаких инструкций, но им были выданы листовки о том, как правильно питаться. Три измерения плотности костной ткани, а также образцы крови были взяты в начале и в конце исследования.

Результаты научной работы

Средиземноморская диета практически не влияла на участников, плотность костей которых была нормальной, но она уменьшала скорость потери костной массы у людей с остеопорозом.

Комментируя результаты, автор исследования Сьюзан Дж. Фэйрвезер-Тейт (Susan J. Fairweather-Tait), сотрудник Медицинской школы Нориджской школы Университета Восточной Англии (University of East Anglia’s Norwich Medical School) в Великобритании, объясняет, что год это небольшой период времени по сравнению со временем, которое требуется для формирования кости.

«Итак, — объясняет она, — факт, что мы смогли увидеть заметное различие между группами даже за этот период времени, является значительным».

Результаты исследования показали, что у участников, у которых была нормальная плотность костной ткани, мало что из рациона изменило костную ткань. Кроме того, у участников, у которых был остеопороз, наблюдалось ожидаемое возрастное снижение плотности костной ткани в контрольной группе.

Снижение плотности костной ткани также наблюдалось в двух измерениях плотности костной ткани — поясничного отдела позвоночника и костей тазобедренного сустава— у участников с остеопорозом, следовавших средиземноморской диете. Однако было отмечено эквивалентное увеличение плотности в шейке бедренной кости.

Выводы

Авторы считают, что если бы испытание продолжалось дольше, они могли бы обнаружить другие изменения, вызванные диетой, в том числе у участников с нормальной плотностью костей.

Требуются более длительные и большие испытания на людях с остеопорозом, чтобы подтвердить их результаты и установить, может ли изменение диеты влиять на другие кости.

«Средиземноморская диета уже доказала, что имеет другие преимущества для здоровья, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона, Альцгеймера и рака».

Авторы другого исследования утверждают, что препараты от остеопороза увеличивают риск атипичных переломов бедренной кости.