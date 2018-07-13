Боль — не норма. Симптомы во время «этих дней», при которых нужно срочно обратиться к врачу

Большинство женщин привыкли не говорить открыто о проблемах, касающихся их интимного здоровья, в том числе и менструальных болей. Притом из-за слабой осведомленности далеко не каждая может вычислить симптомы того, что что-то не так. Эксперты рассказали, какие проявления во время «этих дней» не стоит считать нормой.

Спазмы

В первые несколько дней менструации легкая ноющая боль является нормой, однако это не должно быть том, на чем концентрируется все внимание. Если болевые ощущения не утихают или становятся слишком резкими, лучше проконсультироваться у специалиста. Кроме того, боль при «этих днях» может указывать на эндометриоз.

Кровотечение

Понятно, что кровянистые выделения во время критических дней нормальное явление. Однако если вам в течение дня приходится по несколько раз менять гигиенические прокладки, но они все равно протекают, следует посетить врача. Такая ситуация может иметь связь с гормональным дисбалансом.

Продолжительность

Некоторые радуются, когда их месячные проходят быстро и почти незаметно. Однако подобный симптом способен указывать на некорректную активность щитовидной железы. Конечно, на протекание «этих дней» влияют ряд факторов, и паниковать сразу не стоит, однако при появлении других симптомов гипертиреоза лучшей пойти к специалисту.

Цикл

Иногда цикл меняется, и месячные приходят на несколько дней позже или раньше, когда норма составляет 28-32 дня. Если такая ситуация повторяется несколько раз, это может указывать на стресс, перенапряжение, неправильное питание и другие нарушения в работе организма.

Боль в пояснице

Если при месячных вас регулярно мучают боли в пояснице, следует обеспокоиться. Подобные проявления при их постоянстве способны выступать симптомом эндометриоза, кисты или, кроме того, миомы.

Симптоматика

При любых заметных нарушениях в симптоматике не стоит затягивать с обращением к специалисту. Нарушение месячных или их болезненность могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, в числе которых анемия, неправильная выработка гормонов, сахарный диабет и прочие нарушения]]>