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Правила интимной гигиены, которые нужно знать
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Правила интимной гигиены, которые нужно знать 

Anews 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Личная гигиена является неотъемлемой частью ухода за собой, а особенно важно правильно следить за чистотой интимных зон. Иногда женщины совершают некоторые ошибки при уходе за промежностью, которые вредят здоровью.

Бритва

Как только бритва затупилась или приобрела видимые признаки истекшего срока эксплуатации, ее срочно нужно заменить. Такие станки приводят к раздражению интимных зон, что может стать причиной серьезных заболеваний.

Гель

Для ухода за интимной зоной после бритья следует выбирать специальные косметические средства, которые не сушат кожу. Обычное мыло способствует чрезмерной сухости и раздражению, а также делает волоски более стойкими.

Мытье

Согласно советам врачей, интимное мыло должно содержать минимум щелочи. Не стоит использовать для этих целей обычное, чтобы не нарушать показатель pH. Кроме того, во время мытья нельзя направлять струю воды прямо в промежность, поскольку это влияет на кислотность слизистой оболочки.

Белье

Наилучшим для комфорта и здоровья женщины является хлопковое белье, которое подавляет распространение инфекции и не вызывает раздражения. Остальные аналоги выглядят более эффектно, однако могут навредить нежной коже.

Средство

Эксперты советуют выбирать гель для ухода за интимной зоной без запаха, который будет наиболее качественным и нейтральным при воздействии на гениталии. Остальные средства имеют особый уровень кислотности, который может значительно отличаться от микрофлоры влагалища.

Порошок

Для стирки белья нужно выбирать порошок без отдушек, который сможет качественно бороться с загрязнением и при этом не вредить интимной зоне. При использовании обычного чистящего средства велика вероятность возникновения раздражения.]]>
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