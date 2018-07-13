Бьюти-гид: как правильно подготовиться к свадьбе 

Вот и настал тот день, когда вы подали заявление в загс. Ты начинаешь отсчитывать дни до наступления дня Х в волнительном ожидании и составлять список околосвадебных дел, которые настоящая женщина просто не в силе перепоручить кому-то другому. Когда дело доходит до планирования свадьбы, составление списка гостей и выбор свадебного наряда могут стать наименьшим из твоих забот. В разгар планирования и организации свадьбы необходимо найти время на себя. В конце концов невеста — главная героиня свадебного торжества. Я расскажу, как подготовить свое тело, лицо и волосы к важному событию.
Волосы
Кератиновое восстановление волос
Начать за 1 месяц до события
Если у тебя вьющиеся, плохо поддающиеся укладке волосы, радоваться идеально прямым, шелковистым, блестящим прядям, затрачивая минимум времени на укладку, ты сможешь после прохождения сеанса лечения волос кератином. Кератиновое выпрямление — это инновационная процедура, являющаяся эффективным средством для реанимации волос в любом состоянии, превращая сожжённые, безжизненные, сухие и испорченные окрашиванием волосы в гладкие, мягкие и излучающие здоровье. Суть процедуры заключается в нанесении на предварительно очищенные волосы специального препарата на основе протеинов, который восстанавливает структуру волосяного стержня, заполняет повреждения и закрывает чешуйки. В результате волосы покрываются защитной пленкой, предотвращающей негативные воздействия на них окружающей среды, и выпрямляются, что приводит к устранению пушистости и разглаживанию. При правильном уходе за волосами эффект от процедуры сохраняется до 6 месяцев. При заказе на сайте воспользуйся промокодом GM2018 и получи 10% скидку на весь ассортимент. Записаться на процедуру
Маска для восстановления волос
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Каждый день твои волосы подвергаются стрессам и агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому им необходимо дополнительное питание, которое бы входило в ежедневный уход за волосами. Чтобы восстановить структуру своих волос и придать им ухоженный вид, используй косметические средства, полностью состоящие из натуральных компонентов. Hair black mask от «Эравади» — натуральная маска на основе кунжутного масла, витамина Е, спирулины и лечебной грязи содержит белок, комплекс витаминов, минералов и аминокислот, нормализует работу сальных желез, предупреждает выпадение волос и ускоряет их рост, питает и восстанавливает ослабленные волосы, регенирирует клетки кожи. Фабрика «Эравади» создавалась в рамках королевского проекта развития тайской традиционной медицины, курируемого принцессой Чулапхон Валайлак. Здесь ты можешь приобрести качественные препараты, сертифицированные Министерством здравоохранения. Заказать маску
Одежда
Корректирующее белье
Если твой ритм жизни не позволяет посещать тренажерный зал, работать с диетологом, составляя долгосрочные индивидуальные программы похудения, обрести точеный силуэт можно за счет утягивающего белья. Но такое белье стоит использовать и в других целях: чтобы поддержать грудь большого размера или поврежденные мышцы поясницы, скрыть шрамы после операции и не повредить их во время повседневных нагрузок. Корректирующее белье идеально подойдет и тем, кто решил организовать свадебную вечеринку после родов, так как вернет телу тонус и облегчит движения. Бельё Siluet Shapewear — корректирующее белье экспертного класса, сочетающее элегантный, эргономичный дизайн и безупречное качество пошива. Все модели шьются из экологически чистых материалов: натуральный латекс собственного производства, нейлон, эластан, лайкра от ведущих мировых брендов, утягивающая сетчатая ткань PowerNet, 100% хлопок на внутренней стороне изделий. Изделия Siluet шьются вручную на собственном производстве, безопасность и экологичность продукции официально проверена и подтверждена. Систематическое ношение белья позволит тебе улучшить форму бюста, обрести идеальные формы ягодицы и бедра, осиную талию и ровную осанку.
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Крема, сыворотки, лифтинги
Если тебя беспокоит тусклый цвет лица, подбери правильную уходовую косметику, которая запустит процессы обновления кожи и улучшит кровообращение. Инновационная косметика Phytosial представляет несколько линеек кремов и сывороток для лица, которые обеспечат твоей коже эффект безынъекционной мезотерапии благодаря уникальным разработкам, созданным для сохранения естественной красоты и молодости кожи. Рецептура кремов и сывороток абсолютно безопасна и не содержит вредных веществ: в них отсутствуют парабены, красители, синтетические ароматизаторы, потенциальные аллергены. Серия лифтинг-кремов оказывает омолаживающее действие на общее состояние кожных покровов: стимулируются все обменные процессы, стабилизируется содержание влаги в клетке и межклеточном пространстве, повышается эластичность и упругость кожи век. Эффективно защищает чувствительную кожу вокруг глаз от стрессового воздействия в течение дня, при регулярном применении улучшает тонус кожи, заметно разглаживает морщинки вокруг глаз и предупреждает появление новых, оберегает кожу от городского и климатического стрессов. Омолаживающие сыворотки являются эффективным косметологическим средством для восстановления естественного оттенка, упругости и тонуса кожи. Специальные аминокислоты в составе продукции позволяют обеспечить необходимый ежедневный уход и устранить такие признаки старения, как мимические и возрастные морщины, питают её кислородом и полезными веществами, хорошо увлажняют. Благодаря находящимся в составе пептидам происходит нормализация обменных процессов, восстанавливается структура тканей и отмирающих клеток.
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Косметика для тела
Чтобы помочь своему организму избавиться от токсинов, усталости и удержания воды, используй скрабы, пилинги, увлажняющие и массажные крема для тела: они улучшают работу лимфатической системы, удаляют омертвевшие клетки с поверхности кожи и предотвращают появление вросших волос. На сайте интернет-магазина BeFactory ты сможешь подобрать необходимую косметику. Скраб для тела от Beauty Style с АНА-кислотами обеспечивает безопасное и деликатное очищение, увлажнение и питание, восстановление антиоксидантного защитного барьера, поможет избавиться от целлюлита на любой стадии. Пилинг с фруктовыми кислотами деликатно удаляет омертвевшие клетки рогового слоя эпидермиса, мягко очищает кожу, подготавливая её к дальнейшему уходу. Средство повышает эластичность кожи, стимулирует выработку коллагена. Регулярное применение пилинга с фруктовыми кислотами поможет тебе справиться с неровностями на поверхности кожи, улучшит цвет и текстуру. Пилинг служит проводником для активных веществ, содержащихся в косметических средствах при последующем интенсивном уходе за кожей.
Профессиональный увлажняющий крем для тела Aravia Organic Pink Grapefruit с эффектом лифтинга содержит экстракт розового грейпфрута, обладающий антицеллюлитным и тонизирующим действием. Смесь масел ши, миндаля и жожоба оказывает увлажняющее, подтягивающее и питательное действие. Пантенол помогает успокоить раздраженную кожу и обеспечивает противовоспалительное действие, снижает негативное влияние хлорированной воды и облучения солнечным светом. Ежедневное применение крема гарантирует тебе значительное улучшение внешнего вида кожи тела, снизит проявление возрастных изменений, повысит тургор и восстановит эластичность кожных покровов. Не стоит забывать о массаже, это не только хорошее средство для снятия предсвадебного стресса, он также усиливает кровообращение, активизирует метаболизм жировых отложений в организме, обеспечивая жиросжигающий эффект. Кроме того, натуральные масла, используемые в массажных кремах, увлажняют и питают кожу. Активные компоненты массажного крема для тела от Beauty Style проникают вглубь эпидермиса и усиливают обменные процессы. Пчелиный воск и гиалуронат натрия в составе крема обеспечивают великолепное скольжение, придают коже мягкость, способствуют ее увлажнению, витамин С защищает от старения, английская соль усиливает мягкость и стимулирует обновление кожи.
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Фитнес
Если ты хочешь привести свое тело в хорошую форму, не стоит изводить себя жесткими диетами перед свадьбой, направляйся в спортзал. В знаменательный день ты будешь выглядеть сияющей и здоровой, а не измученной, слабой и раздражительной. Подбери свой фитнес-режим или начни занятия йогой по выходным дням, чтобы добиться эффективной потери веса, особенно в проблемных областях, таких как живот и бедра. NEWTONE — это современный несетевой фитнес-центр премиум-класса, пространство для преображения, оздоровления, отдыха и релаксации. Тренажерный зал оснащен силовыми и кардио-тренажерами, занятия на которых позволят тебе укрепить мышцы и подтянуть фигуру, улучшить кровообращение, прочность костной системы и нормализовать гормональный фон. Персонал зала предоставит тебе профессиональную консультацию по использованию того или иного оборудования, а тренер составит индивидуальную программу занятий и питания с учетом медицинских и физических показаний. Индивидуальные занятия повысят эффективность тренировок более чем на 50%: тренер поставит технику выполнения упражнений и будет мотивировать на достижение желаемого результата. Попробуй занятия с петлями TRX. Они представляют собой работу с многофункциональным подвесным тренажером для занятий с собственным весом. Занятия благотворно воздействуют на развитие всех мышечных групп, укрепляют позвоночник, улучшают силу, гибкость и вестибулярный аппарат. Если тебе хочется динамики, предлагаю тебе рассмотреть несколько интересных направлений. Зумба — танцевальное направление, сочетающее в себе элементы самбы, румбы, меренги и сальсы. Танец Vogue — персональный перфоманс родом из афроамериканских и латиноамериканских районов Соединенных Штатов Америки с использованием акробатических трюков и элементов. Hight hills — танцевальная хореография на каблуках на основе стилей go-go, vogue, jazz-funk и modern jazz. Тай-бо — популярный вид фитнеса, вобравший в себя элементы различных боевых стилей: тайский бокс, тхэквондо и правила аэробики. После силовой тренировки ты можешь пойти в студию Mind&Body для работы с позвоночником или на занятия антигравити-йогой.
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