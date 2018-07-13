Бьюти-гид: как правильно подготовиться к свадьбе

Вот и настал тот день, когда вы подали заявление в загс. Ты начинаешь отсчитывать дни до наступления дня Х в волнительном ожидании и составлять список околосвадебных дел, которые настоящая женщина просто не в силе перепоручить кому-то другому. Когда дело доходит до планирования свадьбы, составление списка гостей и выбор свадебного наряда могут стать наименьшим из твоих забот. В разгар планирования и организации свадьбы необходимо найти время на себя. В конце концов невеста — главная героиня свадебного торжества. Я расскажу, как подготовить свое тело, лицо и волосы к важному событию.

Волосы

Кератиновое восстановление волос

Начать за 1 месяц до события

Если у тебя вьющиеся, плохо поддающиеся укладке волосы, радоваться идеально прямым, шелковистым, блестящим прядям, затрачивая минимум времени на укладку, ты сможешь после прохождения сеанса лечения волос кератином. Кератиновое выпрямление — это инновационная процедура, являющаяся эффективным средством для реанимации волос в любом состоянии, превращая сожжённые, безжизненные, сухие и испорченные окрашиванием волосы в гладкие, мягкие и излучающие здоровье. Суть процедуры заключается в нанесении на предварительно очищенные волосы специального препарата на основе протеинов, который восстанавливает структуру волосяного стержня, заполняет повреждения и закрывает чешуйки. В результате волосы покрываются защитной пленкой, предотвращающей негативные воздействия на них окружающей среды, и выпрямляются, что приводит к устранению пушистости и разглаживанию. При правильном уходе за волосами эффект от процедуры сохраняется до 6 месяцев. При заказе на сайте воспользуйся промокодом GM2018 и получи 10% скидку на весь ассортимент. Записаться на процедуру

Маска для восстановления волос

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Каждый день твои волосы подвергаются стрессам и агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому им необходимо дополнительное питание, которое бы входило в ежедневный уход за волосами. Чтобы восстановить структуру своих волос и придать им ухоженный вид, используй косметические средства, полностью состоящие из натуральных компонентов. Hair black mask от «Эравади» — натуральная маска на основе кунжутного масла, витамина Е, спирулины и лечебной грязи содержит белок, комплекс витаминов, минералов и аминокислот, нормализует работу сальных желез, предупреждает выпадение волос и ускоряет их рост, питает и восстанавливает ослабленные волосы, регенирирует клетки кожи. Фабрика «Эравади» создавалась в рамках королевского проекта развития тайской традиционной медицины, курируемого принцессой Чулапхон Валайлак. Здесь ты можешь приобрести качественные препараты, сертифицированные Министерством здравоохранения . Заказать маску

Одежда

Корректирующее белье

Если твой ритм жизни не позволяет посещать тренажерный зал, работать с диетологом, составляя долгосрочные индивидуальные программы похудения, обрести точеный силуэт можно за счет утягивающего белья. Но такое белье стоит использовать и в других целях: чтобы поддержать грудь большого размера или поврежденные мышцы поясницы, скрыть шрамы после операции и не повредить их во время повседневных нагрузок. Корректирующее белье идеально подойдет и тем, кто решил организовать свадебную вечеринку после родов, так как вернет телу тонус и облегчит движения. Бельё Siluet Shapewear — корректирующее белье экспертного класса, сочетающее элегантный, эргономичный дизайн и безупречное качество пошива. Все модели шьются из экологически чистых материалов: натуральный латекс собственного производства, нейлон, эластан, лайкра от ведущих мировых брендов, утягивающая сетчатая ткань PowerNet, 100% хлопок на внутренней стороне изделий. Изделия Siluet шьются вручную на собственном производстве, безопасность и экологичность продукции официально проверена и подтверждена. Систематическое ношение белья позволит тебе улучшить форму бюста, обрести идеальные формы ягодицы и бедра, осиную талию и ровную осанку.

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Крема, сыворотки, лифтинги

Если тебя беспокоит тусклый цвет лица, подбери правильную уходовую косметику, которая запустит процессы обновления кожи и улучшит кровообращение. Инновационная косметика Phytosial представляет несколько линеек кремов и сывороток для лица, которые обеспечат твоей коже эффект безынъекционной мезотерапии благодаря уникальным разработкам, созданным для сохранения естественной красоты и молодости кожи. Рецептура кремов и сывороток абсолютно безопасна и не содержит вредных веществ: в них отсутствуют парабены, красители, синтетические ароматизаторы, потенциальные аллергены. Серия лифтинг-кремов оказывает омолаживающее действие на общее состояние кожных покровов: стимулируются все обменные процессы, стабилизируется содержание влаги в клетке и межклеточном пространстве, повышается эластичность и упругость кожи век. Эффективно защищает чувствительную кожу вокруг глаз от стрессового воздействия в течение дня, при регулярном применении улучшает тонус кожи, заметно разглаживает морщинки вокруг глаз и предупреждает появление новых, оберегает кожу от городского и климатического стрессов. Омолаживающие сыворотки являются эффективным косметологическим средством для восстановления естественного оттенка, упругости и тонуса кожи. Специальные аминокислоты в составе продукции позволяют обеспечить необходимый ежедневный уход и устранить такие признаки старения, как мимические и возрастные морщины, питают её кислородом и полезными веществами, хорошо увлажняют. Благодаря находящимся в составе пептидам происходит нормализация обменных процессов, восстанавливается структура тканей и отмирающих клеток.

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Косметика для тела

Чтобы помочь своему организму избавиться от токсинов, усталости и удержания воды, используй скрабы, пилинги, увлажняющие и массажные крема для тела: они улучшают работу лимфатической системы, удаляют омертвевшие клетки с поверхности кожи и предотвращают появление вросших волос. На сайте интернет-магазина BeFactory ты сможешь подобрать необходимую косметику. Скраб для тела от Beauty Style с АНА-кислотами обеспечивает безопасное и деликатное очищение, увлажнение и питание, восстановление антиоксидантного защитного барьера, поможет избавиться от целлюлита на любой стадии. Пилинг с фруктовыми кислотами деликатно удаляет омертвевшие клетки рогового слоя эпидермиса, мягко очищает кожу, подготавливая её к дальнейшему уходу. Средство повышает эластичность кожи, стимулирует выработку коллагена. Регулярное применение пилинга с фруктовыми кислотами поможет тебе справиться с неровностями на поверхности кожи, улучшит цвет и текстуру. Пилинг служит проводником для активных веществ, содержащихся в косметических средствах при последующем интенсивном уходе за кожей.

Профессиональный увлажняющий крем для тела Aravia Organic Pink Grapefruit с эффектом лифтинга содержит экстракт розового грейпфрута, обладающий антицеллюлитным и тонизирующим действием. Смесь масел ши, миндаля и жожоба оказывает увлажняющее, подтягивающее и питательное действие. Пантенол помогает успокоить раздраженную кожу и обеспечивает противовоспалительное действие, снижает негативное влияние хлорированной воды и облучения солнечным светом. Ежедневное применение крема гарантирует тебе значительное улучшение внешнего вида кожи тела, снизит проявление возрастных изменений, повысит тургор и восстановит эластичность кожных покровов. Не стоит забывать о массаже, это не только хорошее средство для снятия предсвадебного стресса, он также усиливает кровообращение, активизирует метаболизм жировых отложений в организме, обеспечивая жиросжигающий эффект. Кроме того, натуральные масла, используемые в массажных кремах, увлажняют и питают кожу. Активные компоненты массажного крема для тела от Beauty Style проникают вглубь эпидермиса и усиливают обменные процессы. Пчелиный воск и гиалуронат натрия в составе крема обеспечивают великолепное скольжение, придают коже мягкость, способствуют ее увлажнению, витамин С защищает от старения, английская соль усиливает мягкость и стимулирует обновление кожи.

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Фитнес

Если ты хочешь привести свое тело в хорошую форму, не стоит изводить себя жесткими диетами перед свадьбой, направляйся в спортзал. В знаменательный день ты будешь выглядеть сияющей и здоровой, а не измученной, слабой и раздражительной. Подбери свой фитнес-режим или начни занятия йогой по выходным дням, чтобы добиться эффективной потери веса, особенно в проблемных областях, таких как живот и бедра. NEWTONE — это современный несетевой фитнес-центр премиум-класса, пространство для преображения, оздоровления, отдыха и релаксации. Тренажерный зал оснащен силовыми и кардио-тренажерами, занятия на которых позволят тебе укрепить мышцы и подтянуть фигуру, улучшить кровообращение, прочность костной системы и нормализовать гормональный фон. Персонал зала предоставит тебе профессиональную консультацию по использованию того или иного оборудования, а тренер составит индивидуальную программу занятий и питания с учетом медицинских и физических показаний. Индивидуальные занятия повысят эффективность тренировок более чем на 50%: тренер поставит технику выполнения упражнений и будет мотивировать на достижение желаемого результата. Попробуй занятия с петлями TRX. Они представляют собой работу с многофункциональным подвесным тренажером для занятий с собственным весом. Занятия благотворно воздействуют на развитие всех мышечных групп, укрепляют позвоночник, улучшают силу, гибкость и вестибулярный аппарат. Если тебе хочется динамики, предлагаю тебе рассмотреть несколько интересных направлений. Зумба — танцевальное направление, сочетающее в себе элементы самбы, румбы, меренги и сальсы. Танец Vogue — персональный перфоманс родом из афроамериканских и латиноамериканских районов Соединенных Штатов Америки с использованием акробатических трюков и элементов. Hight hills — танцевальная хореография на каблуках на основе стилей go-go, vogue, jazz-funk и modern jazz. Тай-бо — популярный вид фитнеса, вобравший в себя элементы различных боевых стилей: тайский бокс, тхэквондо и правила аэробики. После силовой тренировки ты можешь пойти в студию Mind&Body для работы с позвоночником или на занятия антигравити-йогой.

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