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Медицинские мифы, которые пора забыть
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Медицинские мифы, которые пора забыть 

Рамблер 3 часа назад
Некоторые заблуждения настолько прочно обосновались у нас в головах, что нам крайне сложно от них избавиться. И сейчас самое время развеять кое-какие медицинские мифы.
1. Беременность длится 9 месяцев — это миф. Каждая беременность протекает индивидуально, лишь 5 процентов малышей появляются на свет на 40-ой неделе.
2. Лишний вес означает проблемы со здоровьем — это миф. Наличие лишних килограммов не говорит о том, что у человека есть болезни. Исследования доказали, что смертность среди крупных людей, которые регулярно занимаются спортом, в два раза ниже, чем смертность людей с нормальным весом, игнорирующих физкультуру.
3. Мёд служит здоровой альтернативой обычному сахару — это миф. Мёд — более калорийный продукт, к тому же он, как и сахар, также может спровоцировать развитие болезней, в том числе диабета.
4. В холода проще простудиться — это миф. Простуду вызывает не холодный воздух, а вирусы, которые лучше всего чувствуют себя во влажной среде.
5. Морковь улучшает ночное зрение — это миф. Морковь содержит массу витаминов и полезных веществ и может слегка улучшить зрение, но никак не влияет на способность видеть в темноте.
Женский форум
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