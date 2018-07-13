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Экстренное похудение на 8 кг за 2 недели со скакалкой!
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Экстренное похудение на 8 кг за 2 недели со скакалкой! 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Хотите быстро без специальных диет вернуть телу отличную физическую форму? Тогда возьмите в руки скакалку!
Тренер Анита Луценко в видео ниже покажет, как с ее помощью не только избавиться от лишних килограмм, но и придать мышцам соблазнительную рельефность!
По энергозатратам занятия со скакалкой превосходят по результатам занятия бегом, для которого еще нужно выбрать время и место, да и погода может подвести. А со скакалкой попрыгать можно в любую свободную минуту дома.
Мало того, кардиологи считают, что этот уникальный в своём роде и простой тренажёр по эффективности равносилен дорогущим кардио-тренажёрам. Что касается непосредственно похудения, то прыжки со скакалкой способны сжигать по 200 ккал в течение 15 минут при интенсивности около 100 подскоков в минуту, то есть вы будете видеть постепенное снижение веса даже при среднем темпе, доступном людям с лишним весом.
Скакалка на порядок эффективнее других, когда нужно похудеть в ногах и бедрах. Идеально, когда сочетается похудение со скакалкой с велотренажером, но если последнего нет, все равно вы заметите похудение в ногах и бедрах, усиление тонуса мышц, увеличение их плотности уже в первые две недели занятий.
Также, скакалка не только способствует похудению, но и очень благотворно влияет на здоровье: стимулируется работа сердечно-сосудистой и мышечной систем, выводятся шлаки из организма, устраняются застойные явления в венах на ногах, что является хорошей профилактикой варикозного расширения.
Подробнее из видео вы узнаете:
какая скакалка лучше всего подойдёт для занятий;
как правильно прыгать на скакалке;
кому противопоказано заниматься на скакалке;
какой эффект дают занятия на скакалке;
подробная техника выполнения прыжков на скакалке и т.д.
ВИДЕО: Похудение на 8 кг за 2 недели со скакалкой
Будьте в форме вместе с FITNESSI!
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