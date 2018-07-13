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Шикарная 10-минутная тренировка на все группы мышц!
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Шикарная 10-минутная тренировка на все группы мышц! 

Карельские вести 2 часа назад
Стараетесь вести активный образ жизни, но времени на то, чтобы полноценно заниматься спортом, хватает не всегда?
Рассказываем о тренировках, которые помогут стать более стройным и спортивным, даже если в вашем распоряжении всего 10 свободных минут.
Мало — не значит плохо!
В этом видео вам точно заскучать не дадут! Вы поймете, что для того, чтобы выглядеть восхитительно, совершенно необязательно часами заниматься в тренажерном зале. Достаточно уделять тренировке не более 10 минут регулярно!
Очень динамичный комплекс упражнений не займет много времени, но зато гарантирует вам заметный результат. Выполняйте в домашних условиях вечером, либо утром вместо зарядки.
В программу включены все самые достойные упражнения, что обуславливает системное воздействие на все мышцы тела.
Смотрите также: О пользе и разновидностях упражнения «ножницы»!
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