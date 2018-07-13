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Рахит у детей: симптомы и лечение
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Рахит у детей: симптомы и лечение 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Беременной женщине или матери грудничка не избежать разговоров про рахит, про то, что если ребенок капризничает, много потеет, особенно головка и пяточки, или растирает затылок, то приговор окончательный — дите больно рахитом. Представьте: наслушавшаяся «мудрых» советов мамочка оглядывает свое чадо — и, о ужас, на затылочке ребеночка волос меньше, чем везде. Тут же она хватает ребенка и бежит в больницу с криком: «У нас рахит! Бочку рыбьего жира нам! Срочно!». Но так ли распространена эта болезнь? И как можно отличить рахит от других недугов? Об этом поговорим в данной статье.
Причины появления рахита
Рахит — это такое заболевание, при котором происходит деминерализация костей, т. е. в них становится меньше нужных для их развития веществ. Следовательно, основная причина появления рахита у деток — это пониженное содержание витамина D в организме. Остальные причины, по большей части, связаны с тем, что мешает этому веществу поступать в организм в нормальных количествах. Среди причин чаще выделяют следующие:
заболевания пищеварительной системы, мешающие всасыванию витамина D через кишечник;
несбалансированное меню, в продуктах которого мало витамина D;
недостаток солнечного света, сюда же относятся:
— проживание в северных регионах или за полярным кругом; — проживание в задымленных мегаполисах;
рождение осенью-зимой;
недоношенность;
врожденные патологии плода;
слишком маленькое время прогулок;
плохо налаженный или «сбитый» режим дня.
Симптомы и признаки
Чаще всего подвержены рахиту именно дети до года, поскольку как раз в этот период активно формируется костная ткань, развиваются и крепнут кости, и им постоянно нужен витамин D, а вызвать его недостаток в организме, как мы уже убедились, довольно легко. Дети до 2 лет также подвержены этой болезни. На самом деле признаков и симптомов довольно много, но из основных можно выделить следующие:
сниженный мышечный тонус (гипотония мышц);
увеличение живота с последующей его деформацией;
искривление позвоночника;
родничок не зарастает;
деформация костей черепа;
позднее прорезывание зубов, эмаль при этом у них плохая;
анемия;
различные уплотнения на разных костях, которые также известны как «рахитические четки», «рахитические браслеты», «жемчужные нити» и т.д. ;
частые переломы;
замедление роста ребенка;
изменение чувствительности костей и т. д.
ВНИМАНИЕ! Невозможно поставить диагноз, основываясь только на одном или двух из этих признаков! Диагностика этого заболевания производится в больнице и, помимо осмотра, обязательно должна включать в себя два исследования:
рентгенологический снимок кости вместе с суставом;
анализ крови на содержание витамина D, фосфора кальция.
Рахит, на самом деле, болезнь довольно редкая, поскольку, как уже было сказано, симптомов много, и некоторые из них могут относиться к другим расстройствам и болезням. Также одним из тревожных звоночков может стать то, что ребенок не проявляет положенной для его возраста двигательной активности: не садится в возрасте полугода, не ходит в годовалом возрасте, не переворачивается самостоятельно на животик. Также есть ряд признаков, которые ошибочно приписывают рахиту, а именно:
повышенная потливость;
отсутствие волос на затылке;
тревожный сон;
плаксивость;
утрата интереса к любимым игрушкам и играм;
беспокойство;
повышенный тонус мышц (гипертонус);
«кривые» ноги.
Бить тревогу о том, что у ребенка, возможно, рахит, найдя эти признаки, не стоит, поскольку они к рахиту не относятся и встречаются у всех малышей при различных обстоятельствах. Как говорит доктор Комаровский: «Если кто-то на основании слова „потливость“ или „тонус“ пытается ставить этот диагноз [рахит], это абсолютно неправильно».
Осложнения и последствия
Если не вовремя начать лечение, то ребенок может столкнуться с некоторыми осложнениями. Степень их тяжести будет зависеть от степени заболевания, коих выделяют три: легкая, средняя и тяжелая. 2 и 3 степень отличаются лишь тем, что деформации костей и отклонения в психическом развитии из-за деформации черепной коробки и мозга, соответственно, проявляются с разной степенью силы. К осложнениям можно отнести следующее:
селезенка и печень увеличиваются в размерах (выявляется врачом при осмотре);
атония мышц, т. е. мышечный тонус снижается еще сильнее;
рахитический кифоз (горб);
голова выглядит больше всего тела;
суставы чересчур подвижны;
грудная клетка либо западает, либо выпирает.
Некоторые из симптомов сифилиса также порой представляют собой осложнения, как, например, рахитические наросты или анемия. Перенесенный рахит, особенно 2-й и 3-й степени, также чреват последствиями, среди которых:
сколиоз;
плоскостопие;
близорукость;
необратимые деформации как скелета в целом, так и отдельных его частей;
отставание в росте и физическом развитии;
малокровие;
кариес, непрочная зубная эмаль;
сниженный иммунитет;
отставание в психологическом развитии;
неправильный прикус;
постоянный (хронический) кариес;
у девушек впоследствии проблемы с зачатием, вынашиванием и рождением детей, из-за необратимых деформаций малого таза.
Избежать этих последствий поможет правильное и своевременное лечение.
Лечение
Лечение под каждый случай рахита подбирается индивидуально и комплексно. Но, конечно же, главная составляющая терапии — назначение курса витамина D. ВНИМАНИЕ! Прием любых лекарственных препаратов, а также добавок с витамином D осуществляется строго под контролем специалиста! Витамин D могут назначить в виде капель. Если ребенок находится на грудном вскармливании, то тогда маме прописывается диета, в которую включаются продукты с содержанием витамина D: рыба, печень трески, яйца, молочные продукты и т. д. Если ребенка кормят смесями, то тогда назначаются те, в которых повышенное содержание витамина D. Также рекомендуются обязательные регулярные прогулки с ребенком. Однако время прогулок, как и дозировка витамина D, для каждого ребенка будет индивидуально в зависимости не только от региона проживания, но и от цвета кожи ребенка. Дело в том, что за смуглоту нашей кожи отвечает гормон меланин. Этот же гормон, в свою очередь, препятствует получению организмом витамина D через кожу из солнечных лучей. Такой механизм задуман природой для того, чтобы люди в местах, где солнце светит большую часть времени, не получали передозировку этого витамина, а людям, проживающим в местах, где солнце светит нечасто, его хватало. Именно поэтому лучше всего прислушиваться к рекомендациям врача, а не равняться на других людей. Также в качестве лечения могут назначить физиотерапию. В нее входит специальный массаж, комплекс упражнений, который зависит как от степени тяжести, так и от возраста ребенка. Для гипотонии могут назначить электрофорез, а для увеличения поступления витамина D в организм — кварцевание.
Профилактика
Здесь все довольно просто. Соблюдайте режим дня, организовывайте малышу воздушные ванны, регулярные прогулки, массажи и специальную гимнастику (обычно патронажная сестра показывает, как ее делать). Если вы кормите грудью, в вашем рационе должны присутствовать мясо, рыба, яйца. Если вы кормите смесью, то тоже ничего страшного, поскольку сейчас хорошие смеси обогащены разными витаминами и минералами в количестве, нужном вашему ребенку. Препараты с витамином D для профилактики назначаются только при определенных обстоятельствах врачом, и только курсом. Рыбьим жиром также злоупотреблять не стоит, поскольку есть опасность для ребенка получить передозировку витамина А. Во время беременности тоже возможно употребление витаминов, но только с разрешения врача и только в указанных им дозировках. Подытожим. Рахит — заболевание редкое, поскольку, чтобы оно развилось, должно сойтись множество факторов и проявиться куча симптомов. Раньше паника была оправданной, поскольку не было качественных смесей, но сейчас, если вы соблюдаете режим дня и ведете здоровый образ жизни, волноваться не о чем.
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