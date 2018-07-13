В ФОК «Альбатрос» проходят занятия по фитнес-гимнастике для людей старшего возраста

Косино-ухтомцы старшего возраста с удовольствием посещают различные секции, кружки, которые работают по программе «Московское долголетие». В ФОК «Альбатрос» проводят занятия по фитнес-гимнастике каждый понедельник и среду. Все желающие приходят заниматься по адресу: улица Лухмановская, дом 19.

Фитнес-программа занятий адаптирована для людей пожилого возраста. Использование специального инвентаря и тренажеров позволяет разнообразить виды физической нагрузки, а также подобрать методики укрепления физического здоровья.

По мнению инструктора Георгия Ксандуполо, физические нагрузки в преклонном возрасте помогают противостоять многим болезням, укрепляют организм и предотвращают раннее старение. Кроме того, фитнес-гимнастика повышает жизненный тонус и продлевает активную жизнь.