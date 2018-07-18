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5 лучших упражнений для рук
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5 лучших упражнений для рук 

Карельские вести 18 июля 2018
Фото: Карельские вести
В возрасте, лет где-то после 30-35, верхняя часть рук у женщин теряет свою форму и упругость и часто обвисает.
Это происходит, в первую очередь, из-за слабого тонуса трицепса. Ну и, конечно, из-за наличия лишнего веса. Такую ситуацию исправить можно.
Предлагаем 5 самых эффективных упражнений для создания красивой формы рук. Не стоит медлить, начинай заниматься прямо сейчас и ваши ручки будут иметь безупречную форму.
Мышцы рук разделяют на три большие мышечные группы: бицепсы, предплечья и трицепсы.
Наша подборка приведет мышцы в тонус и сделает ваши ручки красивыми!
Все упражнения рекомендуется выполнять в три подхода, начиная с 8-10 повторов и доводя их количество до 16-ти.
Когда 16 повторов будут даваться с легкостью, следует увеличить вес гантелей на 0,5 кг и снова начать с минимального количества повторов.
Ведите активный образ жизни и правильно питайтесь вместе с FITNESSI!
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