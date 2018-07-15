Через месяц ты получишь новое тело! Силовые упражнения в планке — не займут больше 15 минут…

Итак, вы готовы получить новое тело?! Если открыли эту статью, то ваш ответ ДА!

Очень важно научиться правильно выполнять базовую фронтальную планку, и только после этого переходить к более сложным вариантам, ведь именно соблюдение правил делает это упражнение таким эффективным.

При систематическом и правильном выполнении этого упражнения вы сможете добиться желаемых результатов. С другой стороны, при неправильном выполнении вы рискуете усугубить проблемы с поясницей без малейшей пользы для мышц. Так что выбор за вами!

Начнем с исходной позиции: опираетесь на предплечья, локти на уровне плеч, ноги твердо стоят на носках. Заняли исходное положение? Наверное, нет, раз читаете эти строки. Но это нормально, мы только готовимся к старту!

Ключевой элемент правильной техники — это выпрямленная спина. Самой распространенной ошибкой, с которой я сталкиваюсь, является «провал» поясницы, а второе место занимает другая беда — «горб» в тазобедренной области. Именно этот «вариант» обычно предпочитают люди, которые говорят, что планка — это «слишком просто».

Планка — очень эффективное упражнение для всего тела. Мышцы, которые работают в данном упражнении — это пресс, мышцы кора и ягодицы. Главное выполнять все по правилам. Тренировка не займет больше 15 минут. При ежедневном выполнении результат появится очень скоро! Каждый раз увеличивайте число повторений на 2.

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