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Самое эффективное упражнение для стройного тела
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Самое эффективное упражнение для стройного тела 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вас ждет всего одно упражнение, которое по эффективности не уступает целому комплексу. Многофункциональное упражнение планка сделает вашу фигуру стройной, а пресс рельефным! Планка давно стала самым популярным упражнением для прокачивания кубиков пресса, но во время её выполнения так же отлично задействованы мышцы спицы и ягодицы, можно заметить как сильно напрягаются руки и плечи. На самом деле, если правильно выполнять, то будет напрягаться абсолютно всё тело.
Кроме того, Вам не нужно ходить в тренажерный зал, если у Вас появилось желание иметь красивый рельефный животик.
Благодаря этому, действительно, чудо— упражнению Вы отлично справитесь в домашних условиях, главное выполнять его ежедневно. Упражнение планка — одно из лучших для пресса. И не только для него. Оно помогает отлично прорабатывать мышцы плечевого пояса, спины, бедер и ягодиц.
Мы предлагаем 5 вариантов этого чудо-упражнения. Смотрим видео и повторяем! Впереди вас ждет еще много интересных упражнений! Попробуйте делать упражнение планка хотя бы несколько раз в неделю, и вы почувствуете всю его мощь.
Будьте красивыми и спортивными вместе с FITNESSI!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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