Самое эффективное упражнение для стройного тела

Вас ждет всего одно упражнение, которое по эффективности не уступает целому комплексу. Многофункциональное упражнение планка сделает вашу фигуру стройной, а пресс рельефным! Планка давно стала самым популярным упражнением для прокачивания кубиков пресса, но во время её выполнения так же отлично задействованы мышцы спицы и ягодицы, можно заметить как сильно напрягаются руки и плечи. На самом деле, если правильно выполнять, то будет напрягаться абсолютно всё тело.

Кроме того, Вам не нужно ходить в тренажерный зал, если у Вас появилось желание иметь красивый рельефный животик.

Благодаря этому, действительно, чудо— упражнению Вы отлично справитесь в домашних условиях, главное выполнять его ежедневно. Упражнение планка — одно из лучших для пресса. И не только для него. Оно помогает отлично прорабатывать мышцы плечевого пояса, спины, бедер и ягодиц.

Мы предлагаем 5 вариантов этого чудо-упражнения. Смотрим видео и повторяем! Впереди вас ждет еще много интересных упражнений! Попробуйте делать упражнение планка хотя бы несколько раз в неделю, и вы почувствуете всю его мощь.

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