Стройные ножки и упругие ягодицы в одной супер тренировке в домашних условиях!

Запомните — не существует одного самого эффективного упражнения для ног и ягодиц. Пробуйте разные упражнения и их комбинации, следите за правильностью техники выполнения.

Старайтесь чувствовать работу мышц — те упражнения, делая которые вы ощущаете их лучше всего — и есть самые эффективные именно для вас. Поверьте, хороший комплекс упражнений на ноги и ягодицы — это тот, который вы подберёте сами, потратив пару недель на тестирование разных упражнений.

Даже если какая-то конкретная программа даёт вашей подруге идеальные ягодицы, для вас результат может не оказаться столь же впечатляющим.

Пробуйте менять упражнения, количество повторений, темп и т.д.

Силовые упражнения обеспечивают тонус и рельеф. Кардиоупражнения помогают сжечь лишние калории и уменьшить жировую прослойку.

Выполняйте эти упражнения 2 раза в неделю, совмещая с нашими интервальными кардиотренировками и к пляжному сезону купальник будет сидеть на вас идеально!

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