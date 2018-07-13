Как добиться здоровой стройности

Иметь стройное тело хочет каждая девушка. Да что говорить, мужчины тоже следят за своим внешним обликом и стремятся выглядеть стройными и подтянутыми. Но не всем это удается. Многие в оправдание себе говорят: «У меня кость широкая, у нас в роду все полные, это все генетика». В действительности генетика определяет, прежде всего, как ваше тело реагирует на ваш образ жизни, набор и потерю веса, распределение мышечной и жировой массы, длину костей. Именно это заложено в генах. Конечно, если в роду все стройные и высокие, и генетически вы предрасположены к низкому проценту жира, это вам дает больше шансов не столкнуться с проблемой лишнего веса.

Важно выбрать тот образ жизни, то питание, тот уровень физической активности и то сочетание работы с отдыхом, которые лучшим образом повлияют на обмен веществ и строение вашего тела. Конечно, до нормального веса можно дойти с помощью здорового питания и правильных физических нагрузок, если нет никаких медицинских противопоказаний. Одним из важных факторов является пищевая непереносимость. Этот тест максимально точно определит, на какие продукты питания ваша иммунная система постоянно вырабатывает избыточное количество антител.

К сожалению, не каждый может с легкостью определить свою непереносимость продуктов. Некоторые путают ее с классической аллергией, но это не так. Пищевая непереносимость наносит значительно больший вред, чем аллергия. Именно из-за пищевой непереносимости возникает сбой в обмене веществ. У всех это проявляется по-разному: кто-то набирает лишний вес за счет увеличения жировой массы, что сопровождается вздутием живота и нездоровым сном, снижением иммунитета и появлением проблем с кожей. Лечение пищевой непереносимости заключается в исключении из рациона категории продуктов, на которые негативно реагирует иммунная система. В большинстве случаев, после правильной диеты отрицательная реакция организма на такие продукты пропадает. В итоге, если вы будете правильно питаться, исключая те продукты, на которые у вас непереносимость, а не голодать и изнурять себя бессмысленными диетами, и добавите в свою жизнь регулярные занятия спортом в соответствии с вашим генотипом, все это приведет к нормализации веса. Также улучшится и общее состояние организма, вы будете меньше болеть и спокойно спать ночью.