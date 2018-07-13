Как убрать живот? Упражнения на пресс.

Довольно простые упражнения, которые по силу даже новичку! Делайте их регулярно и результат не заставит себя долго ждать!

Как добиться стройной талии и подтянутого пресса, сделать животик плоским и упругим? Эти простые и интересные упражнения помогут справиться с этой задачей всего за пару недель!

Девушкам гораздо сложнее убрать выпирающий животик чем мужчинам. Так сложено наше тело. Так мы развиты генетически. Так наш организм оберегает нашего «пузожителя» ребеночка от голода.

Однако при регулярных тренировках вы с легкостью сможете убрать животик, подтянуть мышцы пресса, привести его в тонус и будете выглядеть великолепно.

Поперечная мышца одна из самых главных, потому что именно она втягивает наши органы в брюшную полость и делает нашу талию тонкой и красивой.

Упражнения:

Обратный лифт

Боковые скручивания

Махи ногами лёжа

Скручивания с выпрямлением рук Усложненный велосипед

Кошка

Планка

Упражнения достаточно легкие, поэтому делать нужно 3 — 4 повторения и вы очень быстро придете к своей цели, к плоскому животу и тоненькой, красивой, изящной талии и будете выглядеть великолепно.

Обязательно делайте замеры тела перед началом тренировок. Тогда будет с чем сравнить (до и после) и будет легче, видя результат, идти к красивой фигуре с плоским животиком!

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