Звездный диетолог Киркорова: Избавиться от Демона Жира навсегда нельзя

Филипп Киркоров хоть и суперзвезда, но до недавнего времени стеснялся показывать себя во всей красе. Выставлять свои обнаженные снимки на всеобщее обозрение он не решался из-за несовершенной фигуры. Фил, как никто другой, любит вкусно поесть, поэтому вынужден постоянно бороться с лишним весом.

Но теперь все переживания в прошлом: к лету певец привел свое тело в норму. И тут же выложил голый снимок в интернет — артист позирует в одних плавках, сидя на надувном матрасе. Поклонники фигуру поп-короля оценили: у него лишние килограммы если и остались, то совсем немного! Фил своим преображением доволен. Как оказалось, худеет он по программе русского специалиста Дениса, который в свое время и сам смог сбросить сто килограммов.

— Есть такое состояние, когда пошел на кухню водички попить, — рассуждает автор методики похудения Киркорова. — а очнулся, запивая торт борщом. Бороться со злом лучше, когда представляешь его в виде чего-то материального. Я называю это Демон Жира. Обычно он полновластно хозяйничает в теле хозяина, чувствует себя свободно и никуда не собирается уходить.

Судя по оголенным снимкам, свой подход к Демону Жира Киркоров уже нашел. Теперь поп-король контролирует свое питание и занимается спортом. Кстати, расслабляться ему еще рано. Впереди предстоит кропотливая работа над собой и собственной фигурой.

— Избавиться от Демона Жира навсегда нельзя, — продолжает Денис. — Но можно его загнать в темные закоулки подсознания, где ему самое место. Помните, что он смотрит из тьмы и растит вкусняшки своими красными сахарными глазами. И ждет минуты слабости. Поэтому быть всегда начеку — главная задача худеющего.

Желание выглядеть молодо толкает знаменитостей на опасные эксперименты с похудением, которые часто заканчиваются нервными срывами и болезнями. Однако на что только не пойдешь во имя популярности и красоты, особенно когда пляжный сезон в самом разгаре!

Так, 37-летняя Маша Малиновская после участия в программе «Секрет на миллион» призналась, что сильно поправилась из-за депрессии и немедленно занялась собой. За последние 3 месяца телеведущая и ди­джей сбросила более 10 килограммов, о чем без стеснения рассказывала своим подписчикам в инстаграме. В какой-то момент поклонники Малиновской даже начали переживать за ее здоровье, так резко она похудела и стала похожа на нескладного подростка. Но Маша успокоила читателей, заявив, что не страдает анорексией, а напротив, наслаждается белковой диетой и регулярными занятиями в спортзале. «Жду, когда на животе появятся кубики», — написала она под соблазнительным фото в купальнике. Похвасталась Маша и щедрым поклонником, который дарит ей дорогие подарки, а также новым авто. Так что, похоже, от ее былой депрессии не осталось и следа.

Избавилась от депрессивного обжорства и 48-летняя Мэрайя Кэри , которая после расставания с бой­френдом поправилась аж до 120 кило. Сесть на диету ей рекомендовали врачи, ведь на фоне ожирения у певицы появились проблемы с сердцем и давлением. Сегодня знаменитость выглядит потрясающе, ей удалось сбросить 32 килограмма. Но одними диетами дело не обошлось. Пришлось сделать резекцию желудка, уменьшив его объем операционным путем. Кстати, эта процедура сейчас очень популярна за рубежом и доступна даже простым смертным. Резекцию сделала также бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова , сбросив 30 килограммов, и, по слухам, Алла Пугачева , которая в свои 69 лет выглядит даже лучше, чем двадцать лет назад. На днях, например, во время отдыха на Кипре Алла Борисовна предстала перед армией поклонников в молодежных шортах, вызвав бурю восторга и комплиментов.

Новый образ 36-летней певицы Ирины Дубцовой — еще один предмет для обсуждений в сети. Начиная с нового года Ирина переключилась на белково-овощную диету и усиленно занялась спортом. Результат превзошел все ожидания. Сегодня постройневшая Дубцова смело демонстрирует фигуру в купальнике и выкладывает в инстаграм зажигательные танцы в соблазнительных шортиках.

Ее 55-летняя коллега Алёна Свиридова только что вышла на пенсию, но выглядит по-прежнему, как девочка. Секрет Алёны — в ежедневном выполнении дыхательной гимнастики и плавании. Звезда занимается серфингом, катается на водных лыжах, обливается холодной водой. По ее словам, оставаться молодой можно, лишь находясь в постоянном движении.

Взялась за себя и 56-летняя Екатерина Андреева : вот уже 6 месяцев она питается по специальной диете, составленной для нее в Швейцарии. Чтобы выглядеть на 20 лет моложе, Андреева ежедневно занимается спортом, не ест мяса и пропагандирует позитивное отношение к жизни. Не так давно телеведущая открыла для себя систему питания, основанную на биоритмах человеческого организма.

Согласно ей, на завтрак нужно есть жир, а не фрукты и овощи, как считалось ранее. Сырники, запеканки, ветчина, индейка, селедка, печень трески и красная икра — вот что рекомендуется есть сразу после пробуждения. На обед — мясо с тушеными овощами или бобами, овощные супы. А на полдник — исключительно фрукты, черный шоколад, каши. По мнению Екатерины, употребление правильных продуктов в нужное время не только способствует расщеплению лишнего жира в организме, но и улучшает работу мозга, повышает настроение, придает сил. А после пятидесяти это, согласитесь, немаловажно.

«Оказывается, в детском садике меня правильно кормили, — рассуждает Екатерина в своем блоге в инстаграме ekaterinaandreeva_official. — Утром всех выстраивали в линеечку и заставляли пить рыбий жир. Дети плакали, давились, но ели… Я не плакала, просто ела. Сказали полезно, а это ффффсссее-закон. Парадокс-будем есть правильные жиры, будем тренировать и питать мозг (а он на 90 состоит из жира)».

Несколько дней в неделю телеведущая пьет только травяной чай и ходит в баню, чтобы очиститься от шлаков. Помимо прочего, Екатерина активно занимается йогой, это, по словам телеведущей, помогает ей сохранять молодым не только тело, но и душу. «Спутники юности — это веселье, движение и отсутствие зависти», — говорит Андреева. Вот почему так важно держать в форме не только организм, но и сознание.

36-летняя Бритни Спирс в свое время сильно поправилась. Сбросить килограммы певице помог новый возлюбленный. Рядом с ним Бритни расцвела, похорошела и увлеклась тренировками, ведь красавчик Сем Асгари — профессиональный фитнес-тренер. И ничего, что парень моложе звезды аж на 13 лет и небогат. Благодаря ему певица сбросила более 10 кг и накачала пресс, как в 20 лет. Ее больше не мучает комплекс неполноценности. А всего-то надо было влюбиться.

А 49-летняя Анжелика Варум рассказала, почему выглядит на 30: сохранять подтянутую фигуру и гладкую кожу ей помогают раздельное питание и регулярные прогулки. На первый взгляд ничего сложного, но достичь подобного результата удается немногим. По признанию Анжелики, все дело в постоянстве. Она, например, не ест белки вместе с углеводами на протяжении последних 20 лет. Также Варум отказалась от жареного, копченого, маринованного и сладкого. Она не ест супы на мясных бульонах, не использует соусы и дрожжи. А главное — пьет лишь минеральную воду. Именно вода является главным секретом диеты певицы, ведь она выводит шлаки из организма и снимает отеки. В день Анжелика может выпить до 4 литров жидкости. А еще как минимум дважды в неделю она полностью отказывается от белковой пищи. «Что касается спорта, я не большой любитель изнуряющих тренировок и жесткого системного графика оных. Занимаюсь исключительно в охотку. Бегу предпочитаю быструю ходьбу. Хожу по 15–20 км. Люблю плавание, плаваю брассом и кролем по 2–3 км. Ну и конечно, делаю простейшие упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног».

По словам Анжелики, заставить себя правильно питаться и поддерживать форму ей помогает сильная мотивация. Подобный режим позволил звезде избавиться от целого набора хронических болячек, в том числе от аллергии, хронической усталости и постоянных простуд. А окружающие, глядя на стройную моложавую певицу, диву даются — как ей удается так хорошо выглядеть в 49 лет!