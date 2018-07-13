Пряные травы, которые заготавливают в июле, и их целебные свойства

Лето подошло к середине, настала пора заготавливать пряные травы, которые растут на наших огородах. А если еще не растут, возможно, познакомившись с ними получше, вы отведете им местечко у себя на грядках. Ведь большинство пряновкусовых и пряноароматических растений используется не только в кулинарии, но и в народной медицине, обладая множеством полезных свойств.

Пришла пора заготавливать пряные травы

О некоторых пряных травах уже был разговор в статье Какие лекарственные растения заготавливают в июне — там вы можете прочесть про базилик обыкновенный, мелиссу лекарственную, мяту перечную, тимьян обыкновенный, или чабрец. Давайте познакомимся поближе с целебными свойствами других культур.

Анис обыкновенный

Это растение не слишком часто можно увидеть на дачных участках, хотя в старину анис был довольно популярен. Про анисовую водку, нашатырно-анисовые капли и анисовое масло многие слышали, а чем для нас может быть полезна эта культура?

Анис в наши дни редко встречается на огородах

В народной медицине используются преимущественно семена аниса, обладающие отхаркивающим, противовоспалительным, спазмолитическим, ветрогонным, успокаивающим действием. Также они способствуют повышению аппетита, улучшению лактации у кормящих матерей, устранению дурного запаха изо рта. Препараты аниса применяют при кашле, ларингитах, трахеитах, бронхитах, коклюше, желудочных и кишечных коликах, атонии кишечника, запорах, метеоризме, болезненных менструациях и для стимуляции родовой деятельности; при простуде анисовый чай используется как жаропонижающее, а при расстройствах нервной системы препараты аниса применяют в качестве мягкого успокаивающего средства. Анис противопоказан в период беременности, а также при гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенном колите. Лекарственное сырье заготавливают после созревания семян — в июле-августе. Растения срезают, связывают в пучки и сушат в тени под навесом, а затем обмолачивают, отделяя семена. Хранят в темном сухом месте. Срок хранения — до 3 лет. Об этом растении читайте также:

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Душица обыкновенная

Душицу многие любят и используют в кулинарных целях — как приправу к мясным блюдам, грибам, картофелю или ароматную добавку к чаю. А каковы лекарственные свойства душицы?

Душица широко применяется народной медициной для лечения различных недугов

Это растение известно в народной медицине как успокаивающее, болеутоляющее, спазмолитическое, снотворное, потогонное, мочегонное, желчегонное, отхаркивающее средство. Душицу применяют для улучшения аппетита и нормализации пищеварения, для усиления лактации у кормящих матерей; отварами и настоями травы моют голову для укрепления волос, их добавляют в ванну при диатезах, сыпях, экземах и других заболеваниях кожи. Препараты душицы используются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевого пузыря, простуды, кашля, ангины, бронхитов, бронхиальной астмы, пневмонии, нервных расстройств, бессонницы, атеросклероза, гипертонической болезни. Трава душицы входит в состав целебных сборов для лечения климактерических расстройств и онкологических заболеваний. Применение душицы противопоказано при беременности, тяжелых заболеваниях сердца и сосудов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В качестве лекарственного сырья заготавливают траву душицы во время цветения. Сушат в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе под навесом. Высушенное сырье обмолачивают, удаляя грубые стебли. Срок хранения — 3 года. Узнать больше об этом растении и его полезных свойствах вам помогут публикации:

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Змееголовник молдавский

Змееголовник известен также под названием «турецкая мелисса». У этого растения приятный аромат с мятно-лимонными нотами; его используют в кулинарии и в народной медицине.

Змееголовник называют также турецкой мелиссой

Трава змееголовника обладает противовоспалительным, антисептическим, ранозаживляющим, спазмолитическим, обезболивающим, кровоостанавливающим, успокаивающим, мочегонным, желчегонным, легким слабительным, общеукрепляющим действием. Препараты этого растения применяются при лечении болезней желудочно-кишечного тракта, печени, простуды, бессонницы, головной и зубной боли, гинекологических заболеваний. Змееголовник используют для повышения аппетита и укрепления иммунитета; он помогает справиться со стрессовыми ситуациями и нормализовать работу нервной системы. Наружно припарки и компрессы с отварами и настоями растения используют для снятия болей при ревматизме, радикулите, артритах, артрозах, остеохондрозе. Лекарственным сырьем служит трава змееголовника, заготовленная во время цветения. Сушат ее на открытом воздухе в тени (под навесом) или в хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения — 2 года. Об этом растении читайте также:

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Иссоп лекарственный

Иссоп — тоже нечастый гость наших огородов. Но если познакомиться с этим растением поближе, такое невнимание наверняка покажется несправедливым: иссоп используется как приправа (обычно в небольших количествах и в сочетании с другими пряными культурами); служит хорошим медоносом; обладает целым рядом полезных для здоровья свойств.

Иссоп пригодится и на кухне, и в аптечке

Он оказывает отхаркивающее, спазмолитическое, успокаивающее, ранозаживляющее, обезболивающее, антисептическое, противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное, мочегонное, желчегонное. глистогонное, противоопухолевое, тонизирующее действие; способствует регуляции жирового обмена, нормализации пищеварения; тонизирует, повышает работоспособность. Народная медицина применяет препараты иссопа при лечении простудных заболеваний, гриппа, бронхитов, бронхиальной астмы, ларингитов, гастритов, колитов, метеоризма, заболеваний сердца и сосудов, нервных расстройств, депрессии. В качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства препараты иссопа рекомендуют ослабленным после тяжелого недуга или операции людям и онкологическим больным; полезно это растение и в пожилом возрасте. Противопоказаниями для внутреннего применения препаратов иссопа служат беременность и лактация, острые заболевания почек и мочевого пузыря, гипертоническая болезнь, повышенная нервная возбудимость, эпилепсия. Не рекомендуется давать это растение детям. Необходимо строго соблюдать рекомендованные дозы: передозировка может вызывать учащенное сердцебиение и резкое снижение артериального давления. В качестве лекарственного сырья заготавливают траву иссопа (верхние части стеблей) в период цветения. Сушат в хорошо проветриваемом помещении или в тени под навесом. Срок хранения — 1 год. Если вас заинтересовала эта культура, узнать больше о ней помогут публикации:

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Монарда дудчатая

Монарду, называемую также индейской крапивой, в наших садах чаще выращивают в качестве декоративного растения. Листочки с приятным лимонным ароматом используют для ароматизации чая, а вот в лечебных целях применяют значительно реже. Между тем, растение может быть весьма полезным.

Монарда — красива, ароматна и полезна

Монарда дудчатая обладает противовирусным, бактерицидным, ранозаживляющим, противогрибковым, антигельминтным, мочегонным, сосудорасширяющим, антиоксидантным, противоопухолевым и общеукрепляющим действием; способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, снижению артериального давления, нормализации пищеварения. Препараты монарды эффективны против многих видов патогенных микроорганизмов; помогают защитить организм от развития злокачественных опухолей и предотвратить преждевременное старение. Наружно настои, отвары, масло монарды применяют при заболеваниях суставов и кожи, себорее, угревой сыпи, грибковых, вирусных и лучевых поражениях кожи. Важно! Возможна индивидуальная непереносимость препаратов монарды; при беременности перед применением этого растения рекомендуется посоветоваться с врачом. В качестве лечебного сырья используют листья, реже — соцветия. Сушат в тени на открытом воздухе. Срок хранения — 1 год. Читайте также:

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Петрушка кудрявая

Эта культура в представлении и особых рекомендациях, наверное, не нуждается — вряд ли найдется огород, где на грядке не росла бы петрушка.

Какой же огород без петрушки!

В лечебных и косметических целях используется трава, корни и семена растения, обладающие противовоспалительным, спазмолитическим, обезболивающим, ветрогонным, мочегонным, отхаркивающим, мягким слабительным действием. Препараты петрушки способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, почек и мочевого пузыря; выведению из организма солей и токсинов; нормализации обмена веществ. Наружно отвары и настои петрушки применяются при различных кожных заболеваниях, облысении, укусах насекомых, а также для ухода за кожей лица, отбеливания веснушек и пигментных пятен. Противопоказаниями к использованию препаратов петрушки являются гипотония (пониженное артериальное давление), анемия, гастриты с повышенной кислотностью желудочного сока, острые заболевания почек; при беременности рекомендуется соблюдать осторожность и проконсультироваться со своим врачом. В лекарственных целях используют листья петрушки (собирают в первый год вегетации, сушат в тени на открытом воздухе или используют свежее сырье); корни (заготавливают осенью в конце первого года вегетации или ранней весной на второй год, сушат в сушилках при температуре +50…+60 градусов до ломкости); семена (заготавливают на второй год вегетации, после созревания, сушат в хорошо проветриваемом помещении). Срок хранения листьев и семян — 1 год, корней — 2 года. О пользе и применении этого растения читайте также в публикациях:

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Сельдерей пахучий

Пользу этой культуры для здоровья уже оценили многие дачники. И пусть выращивание сельдерея требует хлопот с рассадой, дело того стоит!

Сельдерей — и овощ, и лекарство

Сельдерей оказывает тонизирующее, сильное общеукрепляющее, противовоспалительное, ранозаживляющее, болеутоляющее, спазмолитическое, ветрогонное, мочегонное, легкое слабительное, седативное, противоопухолевое действие; способствует нормализации обмена веществ, повышает аппетит, помогает очистить организм от токсинов и шлаков, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, повышает потенцию у мужчин. Наружно препараты этого растения применяются при заболеваниях кожи, гнойных ранах, трофических язвах; в домашней косметике — для приготовления масок, лосьонов и кремов. Сок сельдерея (отдельно или в смесях с соками других овощей и трав) считают настоящим эликсиром здоровья и долголетия — он эффективен не только при лечении, но и для профилактики многих заболеваний, обладает общеукрепляющим действием, помогает продлить молодость. Целебными свойствами обладают все части растения, все его формы — и корневой, и черешковый, и листовой сельдерей принесут пользу организму. Противопоказанием к применению препаратов сельдерея является повышенная кислотность желудочного сока. Читайте также:

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А вы сажаете сельдерей?

Тмин обыкновенный

В качестве приправы, пряности тмин широко используется в кулинарии, но на дачных огородах он встречается не слишком часто.

Лекарственным сырьем у тмина служат семена

Целебными свойствами обладают листья и семена растения, однако чаще всего в рецептах народной медицины используются семена. Препараты тмина применяются как спазмолитическое, легкое слабительное, ветрогонное, противовоспалительное, отхаркивающее и противомикробное средство. Тмин успешно снимает желудочные и кишечные колики, помогает избавиться от тошноты, улучшает лактацию у кормящих женщин, спасает от зубной и головной боли. Его включают в состав различных слабительных, ветрогонных, желудочных и успокоительных травяных сборов. В домашней косметике настои и настойки семян применяются при жирной себорее и угрях. При беременности от лечения тмином рекомендуется отказаться. Возможна индивидуальная непереносимость препаратов этого растения. Семена тмина заготавливают по мере созревания. Стебли с зонтиками срезают, связывают пучками и сушат, подвесив в хорошо проветриваемом помещении или под навесом на открытом воздухе. Высушенное сырье обмолачивают, семена провеивают, очищая от мусора и примесей. Срок хранения — 2 года. Вам также может быть интересно:

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Шалфей

В кулинарии и народной медицине используют шалфей мускатный и шалфей лекарственный. Свойства их во многом сходны.

Шалфей мускатный подарит здоровье

Для лечения недугов шалфей начали применять еще в глубокой древности; ему приписывали не только целебные, но и магические свойства. Но даже без всяких чудес это растение заслуживает того, чтобы найти ему уголок в саду. Шалфей обладает сильным бактерицидным, успокаивающим, противовоспалительным, вяжущим, кровоостанавливающим, тонизирующим, противосудорожным действием. Препараты этого растения используются для лечения заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, нервной системы. Шалфей очень полезен для женщин — его применяют при болезненных менструациях, аменорее, различных расстройствах здоровья в период менопаузы. Наружно шалфей используется для полосканий при зубной боли, воспалениях в полости рта и горла, укусах насекомых, гинекологических заболеваниях (спринцевания, сидячие ванны). При помощи шалфея укрепляют волосы и останавливают их выпадение; ухаживают за угреватой кожей лица; делают маски для увядающей кожи. Однако при лечении с помощью шалфея необходимо учитывать противопоказания: острые воспалительные заболевания желудка и кишечника; болезни почек; пониженная функция щитовидной железы; эндометриоз, миома матки; гипотония; беременность и кормление грудью. Не рекомендуется длительный прием препаратов шалфея (необходимо делать перерыв на 10 дней через каждый месяц); важно соблюдать рекомендованные дозировки. Лекарственным сырьем служат листья шалфея, заготавливаемые летом (до цветения) или осенью. Сушат под навесом или в сушилке при температуре +50…+60 градусов. Срок хранения — 1,5 года. Про шалфей, его свойства, особенности выращивания и применения читайте в публикациях:

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Рецепты здоровья: шалфей от ангины и простуды

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Шалфей мускатный — «священная трава»

Эстрагон, или тархун

Эстрагон, он же тархун, отличается своеобразным ароматом и острым пряным вкусом. Это разновидность полыни, встречающаяся в дикорастущем виде в Средней Азии, на юге Сибири, Дальнем Востоке, а также в некоторых странах Европы, в Китае и Северной Америке.

Эстрагон, или тархун — разновидность полыни

Эстрагон обладает противовоспалительным, жаропонижающим, мочегонным, желчегонным, ветрогонным, глистогонным, ранозаживляющим, спазмолитическим, успокаивающим действием. Он стимулирует работу органов пищеварения, повышает аппетит, является эффективным кровоочистительным средством; полезен при сахарном диабете, авитаминозах; используется в качестве общеукрепляющего средства. Не рекомендуется употреблять эстрагон при острых воспалительных заболеваниях желудка и кишечника, а также в период беременности. Читайте об это растении:

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Пряные травы — источник здоровья

Мир пряных трав чрезвычайно разнообразен, и большинство из них обладает целебными свойствами. Умело применяя эти растения, можно не только разнообразить вкус привычных блюд, но и предотвратить или вылечить многие недуги. Конечно, вряд ли возможно и нужно выращивать на даче все виды пряных растений — выбор обычно определяется вкусовыми пристрастиями и возможностями садовода. Но порой мы проходим мимо полезных трав лишь потому, что не знаем об их замечательных свойствах, и я надеюсь, что в этой подборке каждый нашел для себя что-то новое, полезное и интересное.

Травы

Пряные травы — источник здоровья Узнать больше о выращивании пряных трав, их размещении в саду и использовании в кулинарных, лечебных и косметических целях помогут публикации:

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