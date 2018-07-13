Что такое бустер?

Бустер (от англ. boost — «усиление», «ускорение», «повышение») для лица — это средство, действие которого направлено на улучшение эффекта от вашей обычной уходовой косметики. При его использовании ингредиенты проникают в кожу намного быстрее, активнее насыщают клетки и ткани питательными веществами. Сам по себе бустер довольно легкий, хотя по консистенции может напоминать масло, но он быстро впитывается, не создает жирной пленки, проникает в средние слои кожи.

Многие сравнивают бустер с сывороткой, ведь у них похожая консистенция и назначение. Бустер все же обладает отличительными чертами. Например, хорошо удерживает влагу, предотвращает сухость и шелушение кожи, поэтому отлично подходит для осени и зимы. Бустер можно добавлять в маски для лица, лосьоны, смешивать с кремом или сывороткой — тогда он превращается в активный компонент, усиливая их действие. При использовании соло бустер наносят сразу после очищающих средств, но до антивозрастных.

Бустер не имеет запаха, производится из натуральных компонентов, без красителей и синтетических консервантов, не вызывает аллергии, его можно использовать даже при акне и куперозе. Причем для одного применения достаточно всего одной капли, поэтому бустер — очень экономичный косметический продукт.

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