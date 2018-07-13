8 первых признаков беременности

Сегодня женщины все чаще начинают планировать свою беременность. Это позволяет избежать или значительно снизить вероятность рождения ребенка с нарушениями в развитии. Когда приходит нужный момент, происходит зачатие. И вскоре женщина начинает искать первые признаки беременности на ранних сроках до задержки.

1. Кровянистые выделения

Процесс имплантации оплодотворенной яйцеклетки может сопровождаться выделениями, цвет которых от светло-розового до коричневого.

Скудные, без неприятного запаха и начавшиеся раньше даты наступления очередной менструации, они могут свидетельствовать о наступившей беременности.

yandex_ad_1 Дополнительно, по прошествии двух-трех недель, женщины могут отмечать у себя неприятные тянущие боли в нижней части живота. Гинекологи утверждают, что так проявляет себя расширение матки, которая готовится к развитию плода.

2. Постоянная усталость

К признакам беременности на ранних сроках до задержки относят беспричинную, внезапно развившуюся усталость. Это объясняется тем, что для сохранения плода, который воспринимается организмом матери как инородный предмет, требуется в большом количество гормон прогестерон.

Это вещество замедляет процессы в организме женщины, заставляя ее больше отдыхать, беречь себя для предстоящего материнства.

3. Общее недомогание

Первые недели беременности многим женщинам кажется, что их самочувствие ухудшилось. Могут отмечаться головные боли, частые изменения давления, головокружения и даже повышается температура, но незначительно. Если подобное ранее не отмечалось и явных причин для появления такой клиники нет, стоит задуматься о возможно наступившей беременности. Особенно если имел место незащищенный половой акт.

Важно, что на фоне снижения активности иммунной системы не исключается вероятность заболеть.

Если женщина совместно с партнером планировали беременность, при первых признаках недомогания должна обратиться к врачу. Обязательно следует уведомить его о предполагаемой беременности.

4. Изменения в груди

Первым и наиболее верным признаком беременности на ранних сроках до задержки является повышение чувствительности грудных желез. Любое прикосновение становится причиной появления болевого синдрома.

Хотя некоторые женщины не находят у себя этого признака пока в груди не начнется активная подготовка к кормлению.

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5. Изменение базальной температуры

По прошествии 7 дней с момента оплодотворения у женщины отмечается изменение показателей базальной температуры. Это является следствием интенсивной выработки прогестерона. Если на протяжении двух недель градусник показывает 37 градусов и выше, можно говорить о беременности. Конечно, замеры производят после овуляции.

Как только плацента полностью настроит свою работу, базальная температура вернется к показателям до беременности.

yandex_ad_2 Важно понимать, что определить дату овуляции возможно только при условии, что цикл регулярен. В противном случае этот признак беременности на ранних сроках до задержки не будет действительным.

6. Боли

Неприятные ощущения поражают в основном голову. Их появление провоцируется такими факторами:

изменения в давлении и концентрации гормонах;

резкие запахи;

повышенная утомляемость.

По прошествии некоторого времени этот признак беременности на ранних сроках до задержки сменяется болевым синдромом в области поясницы.

Это, в свою очередь, объясняется постоянным тонусом мышечного аппарата таза, расширением матки.

7. Учащение позывов к мочеиспусканию

На сроках, когда женщина не знает о своей беременности, ее может насторожить учащение мочеиспускания без видимых причин. Спровоцировать состояние способно усиление притока крови к органам малого таза.

С течением времени мочеиспускание нормализуется, но ситуация вновь изменится ближе к родам.

Следует отличать учащенное мочеиспускание как признак беременности на ранних сроках до задержки от патологических нарушений в работе почек. В последнем случае опорожнение мочевого пузыря сопровождается болезненными ощущениями. Состояние требует вмешательства специалиста.

8. Молочница

Для того чтобы организм женщины не отторг плод, иммунная система становится менее активной. На фоне этого активизируются хронические заболевания. Условным признаком беременности на ранних сроках до задержки у женщин с ранее диагностированной молочницей является обострение заболевания.

Справиться с этим состоянием помогает активное употребление молочных продуктов, особенно насыщенных лактобактериями. Именно они исключают вероятность развития грибков семейства Candida.

Из-за того, что молочница возникает не у каждой женщины, все зависит от иммунитета и специфики гормональных изменений, этот признак и называют условным. Появление молочницы правильнее назвать серьезным поводом для посещения гинеколога.