9 способов выглядеть моложе после 30 лет

После 30 лет человек становится более сознательным и начинает по-другому относиться к жизни, обретает устойчивые взгляды и уверенность в себе. В этом возрасте особенно важно заботиться не только о своем внутреннем мире, но и о красоте, это относится как к женщинам, так и к мужчинам. Для поддержания красоты после 30 лет нужно воспользоваться этими девятью советами.

Уделяй внимание коже

Визуально возраст человека определяется именно по состоянию кожи, именно ее признаки старения затронут в первую очередь. После 30 лет кожа уже не такая, как в 20, она теряет эластичность, становится более сухой, образуются пигментные пятна и первые морщины. Важно оградить свою кожу от воздействия негативных факторов, в первую очередь это воздействие солнечного света и курение. Косметика по уходу за кожей должна хорошо увлажнять и питать, в этом возрасте кожа не может самостоятельно удерживать нужное количество влаги и нуждается в помощи.

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Пей много воды

Если не употреблять ежедневно большого количества воды, то все косметические средства будут бессмысленными. В день нужно получать от восьми до десяти стаканов воды. Привычка пить много воды будет полезной не только для кожи, но и для сердечно-сосудистой системы, вода необходима для регулирования всех обменных процессов, похудения и детоксикации тела.

Избегай сахар

Употребление сахара ускоряет процессы старения, этот факт подтвержден многочисленными исследованиями. Все дело в процессе, который называется гликированием, когда сахара связываются с белками и высвобождаются свободные радикалы, главная причина старения кожи и всего тела.

Будь активен

Физические нагрузки на постоянной основе ускоряют кровообращение, чем быстрее кровоток — тем больше питательных веществ поступает ко всем тканям. Регулярные занятия спортом делают кожу упругой, а также укрепляют психологическое здоровье, человек чувствует себя и выглядит моложе.

Улыбайся

Улыбка — это самый простой способ стать моложе, постоянно ворчащие люди воспринимаются намного старше. Излучая позитивный настрой, ты не только будет выглядеть моложе, но и повысишь социальный статус за счет дружелюбности и открытости.

Съедай каждый день не менее пяти овощей и фруктов

Этот совет от экспертов-медиков будет полезен и в более молодом возрасте, но после 30 лет особенно. Фрукты и овощи — это источники витаминов, минералов, питательных веществ и антиоксидантов.

Употребляя ежедневно разные овощи и фрукты, ты получишь свою пользу от каждого из них.

Принимай поливитамины

Во фруктах и овощах содержится много витаминов и минералов, но в поливитаминных комплексах их однозначно больше. Периодические курсы приема поливитаминов помогают стать моложе и красивее.

Соблюдай баланс в одежде

Выглядеть моложе намного проще, чем стать более здоровым. После 30 лет люди могут сочетать классические и современные стили одежды, это применимо и для официальной, и для неформальной обстановки. Подчеркнуть свежесть образа помогут аксессуары.

Высыпайся каждую ночь

Сон — это важнейший компонент молодости, во сне все клетки обновляются, тело становится моложе. Продолжительность ночного сна зависит от потребностей организма, но она не может составлять менее шести часов, спальное место должно быть комфортным. Привычка спать днем не пойдет на пользу после 30 лет, она портит качество ночного сна.

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