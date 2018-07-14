Ещё
Оказывается, я качала пресс неправильно. Вот как нужно!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оказывается, я качала пресс неправильно. Вот как нужно! 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Знаете ли вы как правильно качать пресс? Уверена, что вы тоже допускаете эти ошибки во время тренировки. Именно это мешает вам накачать красивый животик! Прочитайте внимательно и не допускайте ошибок во время занятий на пресс
1. Пресс нельзя качать часто
Первая и самая распространенная ошибка новичков — это работа над прессом каждый день. Так, девушки уверены, чем больше и интенсивнее качать пресс, тем быстрее и лучше будет результат. Так ли это? Конечно же, нет. Чтобы мышцы укреплялись, становились сильными и рельефными, им нужен отдых. Поэтому уменьши пыл, и тренируй мышцы пресса 3 раза в неделю, в конце силовой тренировки. И уже через пару месяцев ты увидишь результат.
2. Красивый пресс зависит от кардио
Если не включить в свою программу кардиотренировки, красивый пресс так и останется исключительно в мечтах. Почему так? Все дело в том, что от прокачки пресса жировая прослойка, которая есть у каждого, не уменьшается. То есть, занимаясь только упражнениями для пресса, у тебя будут крепкие внутренние мышцы и жирок сверху. И это — природное явление.
Чтобы такого не было, регулярно занимайся кардио. Как известно, кардиотренировки предназначены тренировать выносливость, а также уменьшать жировую прослойку на теле.
3. Неправильное питание
Частой причиной отсутствия результата в работе над прессом является неправильное питание. Нельзя кушать все, что хочется, и при этом иметь спортивный пресс. Причина — все в той же жировой прослойке. Так, чтобы уменьшить количество жира, старайся уменьшить в рационе количество быстрых углеводов (белый хлеб, сдоба, булочки, сладкое) и увеличить количество овощей и белка. Помни, чем больше овощей и белка ты ешь, тем красивее будет становиться твое тело.
Это вовсе не означает, что нужно отказываться от зернового хлеба, каш или макарон из твердой пшеницы. Просто немного уменьши их количество в рационе, однако не убирай полностью.
Посмотрите полезную видео тренировку как правильно накачать пресс в домашних условиях. Начните тренировки уже сегодня.
Карельские вести: последние новости
Выполняя одно простое упражнение — Вы достигните идеальной талии за три недели Сон от морщин: 10 простых правил Шесть неочевидных причин, вызывающих боль в спине и способы борьбы с нею. Это работает!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет17
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников57
Как виагра воздействует на женский организм
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет72
Звезды-ровесники: женщины против мужчин9
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение