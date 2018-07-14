Оказывается, я качала пресс неправильно. Вот как нужно!

Знаете ли вы как правильно качать пресс? Уверена, что вы тоже допускаете эти ошибки во время тренировки. Именно это мешает вам накачать красивый животик! Прочитайте внимательно и не допускайте ошибок во время занятий на пресс

1. Пресс нельзя качать часто

Первая и самая распространенная ошибка новичков — это работа над прессом каждый день. Так, девушки уверены, чем больше и интенсивнее качать пресс, тем быстрее и лучше будет результат. Так ли это? Конечно же, нет. Чтобы мышцы укреплялись, становились сильными и рельефными, им нужен отдых. Поэтому уменьши пыл, и тренируй мышцы пресса 3 раза в неделю, в конце силовой тренировки. И уже через пару месяцев ты увидишь результат.

2. Красивый пресс зависит от кардио

Если не включить в свою программу кардиотренировки, красивый пресс так и останется исключительно в мечтах. Почему так? Все дело в том, что от прокачки пресса жировая прослойка, которая есть у каждого, не уменьшается. То есть, занимаясь только упражнениями для пресса, у тебя будут крепкие внутренние мышцы и жирок сверху. И это — природное явление.

Чтобы такого не было, регулярно занимайся кардио. Как известно, кардиотренировки предназначены тренировать выносливость, а также уменьшать жировую прослойку на теле.

3. Неправильное питание

Частой причиной отсутствия результата в работе над прессом является неправильное питание. Нельзя кушать все, что хочется, и при этом иметь спортивный пресс. Причина — все в той же жировой прослойке. Так, чтобы уменьшить количество жира, старайся уменьшить в рационе количество быстрых углеводов (белый хлеб, сдоба, булочки, сладкое) и увеличить количество овощей и белка. Помни, чем больше овощей и белка ты ешь, тем красивее будет становиться твое тело.

Это вовсе не означает, что нужно отказываться от зернового хлеба, каш или макарон из твердой пшеницы. Просто немного уменьши их количество в рационе, однако не убирай полностью.

Посмотрите полезную видео тренировку как правильно накачать пресс в домашних условиях. Начните тренировки уже сегодня.