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30 упражнений на каждый день месяца для стройных ног
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30 упражнений на каждый день месяца для стройных ног 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Эта проблема известна многим женщинам: в то время как худеет всё тело, бедра худеть отказываются. Стройные ноги и подтянутые бедра — вполне достижимая цель. Весь секрет в правильно подобранном комплексе упражнений!
30 упражнений на каждый день месяца для стройных ног! Я не знаю более эффективной тренировки.
Предлагаем тебе замечательный план домашних тренировок. Каждый день в течение месяца ты будешь маленькими шажками приближаться к победе! Всё, что нужно, — регулярно выполнять данный тренинг для мышц ног. Когда ты увидишь заметно похудевшие ножки в зеркале, вспомни, что можешь всё. Главное — хотеть!
Содержание
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТРОЙНЫХ БЕДЕР
Классические приседания
Приседания с отведением ноги в сторону
Приседания «Сумо»
Приседания с подъемом рук  Приседания и тренировка косых мышц пресса
Прыжки
Приседания с сомкнутыми ногами
«Пистолетик»
Отведение ноги назад
Приседания на одной ноге
Шаги в сторону
Приседания в прыжке
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТРОЙНЫХ БЕДЕР
Классические приседания
Приседания с отведением ноги в сторону
Приседания «Сумо»
Приседания с подъемом рук  Приседания и тренировка косых мышц пресса
Прыжки
Приседания с сомкнутыми ногами
«Пистолетик»
Отведение ноги назад
Приседания на одной ноге
Шаги в сторону
Приседания в прыжке
ПЛАН ТРЕНИРОВОК НА НЕДЕЛЮ
Классические приседания — 30 раз  Приседания с отведением ноги в сторону — 15 раз на каждую сторону
Приседания «Сумо» — 30 раз  Приседания с подъемом рук — 30 раз  Приседания и тренировка косых мышц пресса — 15 раз на каждую сторону
Прыжки — 30 раз  Приседания с сомкнутыми ногами — 30 раз  «Пистолетик» — 15 раз для обеих ног  Отведение ноги назад — 15 раз для обеих ног  Шаги в сторону — 30 раз  Приседания на одной ноге — 30 раз для обеих ног  Шаги в сторону — 40 раз  Приседания в прыжке — 35 раз  Приседания «Сумо» — 35 раз  Приседания в прыжке — 40 раз  Отведение ноги назад — 20 раз для обеих ног  Приседания и тренировка косых мышц пресса — 20 раз на каждую сторону
Прыжки — 40 раз  Классические приседания — 40 раз  Приседания с подъемом рук — 40 раз  Приседания с сомкнутыми ногами — 40 раз  «Пистолетик» — 20 раз для обеих ног  Вот так, постепенно увеличивая нагрузку, ты сможешь скорректировать форму ног и бедер! Мне нравится эта тренировка своей доступностью: не занимает много времени, можно тренироваться дома, дополнительных тренажеров не требуется. Нужна лишь сила воли!
Если тебе приглянулись эти упражнения для стройных ног, расскажи о полезном комплексе своим подругам!
Как приятно достигать нужного результата…
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Женский форум
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