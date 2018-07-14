30 упражнений на каждый день месяца для стройных ног

Эта проблема известна многим женщинам: в то время как худеет всё тело, бедра худеть отказываются. Стройные ноги и подтянутые бедра — вполне достижимая цель. Весь секрет в правильно подобранном комплексе упражнений!

30 упражнений на каждый день месяца для стройных ног! Я не знаю более эффективной тренировки.

Предлагаем тебе замечательный план домашних тренировок. Каждый день в течение месяца ты будешь маленькими шажками приближаться к победе! Всё, что нужно, — регулярно выполнять данный тренинг для мышц ног. Когда ты увидишь заметно похудевшие ножки в зеркале, вспомни, что можешь всё. Главное — хотеть!

Содержание

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТРОЙНЫХ БЕДЕР

Классические приседания

Приседания с отведением ноги в сторону

Приседания «Сумо»

Приседания с подъемом рук Приседания и тренировка косых мышц пресса

Прыжки

Приседания с сомкнутыми ногами

«Пистолетик»

Отведение ноги назад

Приседания на одной ноге

Шаги в сторону

Приседания в прыжке

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТРОЙНЫХ БЕДЕР

Классические приседания

Приседания с отведением ноги в сторону

Приседания «Сумо»

Приседания с подъемом рук Приседания и тренировка косых мышц пресса

Прыжки

Приседания с сомкнутыми ногами

«Пистолетик»

Отведение ноги назад

Приседания на одной ноге

Шаги в сторону

Приседания в прыжке

ПЛАН ТРЕНИРОВОК НА НЕДЕЛЮ

Классические приседания — 30 раз Приседания с отведением ноги в сторону — 15 раз на каждую сторону

Приседания «Сумо» — 30 раз Приседания с подъемом рук — 30 раз Приседания и тренировка косых мышц пресса — 15 раз на каждую сторону

Прыжки — 30 раз Приседания с сомкнутыми ногами — 30 раз «Пистолетик» — 15 раз для обеих ног Отведение ноги назад — 15 раз для обеих ног Шаги в сторону — 30 раз Приседания на одной ноге — 30 раз для обеих ног Шаги в сторону — 40 раз Приседания в прыжке — 35 раз Приседания «Сумо» — 35 раз Приседания в прыжке — 40 раз Отведение ноги назад — 20 раз для обеих ног Приседания и тренировка косых мышц пресса — 20 раз на каждую сторону

Прыжки — 40 раз Классические приседания — 40 раз Приседания с подъемом рук — 40 раз Приседания с сомкнутыми ногами — 40 раз «Пистолетик» — 20 раз для обеих ног Вот так, постепенно увеличивая нагрузку, ты сможешь скорректировать форму ног и бедер! Мне нравится эта тренировка своей доступностью: не занимает много времени, можно тренироваться дома, дополнительных тренажеров не требуется. Нужна лишь сила воли!

Если тебе приглянулись эти упражнения для стройных ног, расскажи о полезном комплексе своим подругам!

Как приятно достигать нужного результата…