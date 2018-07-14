Секрет идеальной фигуры при помощи BCAA

Что такое ВСАА и как воздействует на организм?

В состав ВСАА входят 3 аминокислоты: валин, лейцин и изолейцин. Такие элементы присутствуют в пище — в мясных и рыбных продуктах, яйцах, молоке, сыре. Аминокислоты выпускаются вместе, так как являются дополнением друг к другу. Это экстрагируемая фракция, которая производится из гидролизата протеина или биосинтетически. Разделить их не просто.

Приём веществ способствует построению новых мышц. Аминокислоты оказывают анаболический эффект и предотвращают катаболизм. ВСАА не способны самостоятельно синтезироваться в организме, поэтому используются вместе с едой или специальными добавками.

Продукты отличаются от остальных аминокислот тем, что способны метаболироваться в мышцах и считаются для них основным топливом, повышающим спортивные показатели. Не оказывают на здоровье плохого воздействия, а только улучшают его.

ВСАА являются источником энергии при аэробных нагрузках, особенно при недостаче гликогена в мышцах.

По итоге проведённых исследований, продукт способен экономить белок и не разрушать мышечную массу.

Аминокислоты не смогут улучшить выносливость.

Применение в бодибилдинге

ВСАА в бодибилдинге используется с такими целями:

Для предотвращения разрушения мышц катаболиками.

Наращивание новой мышечной массы.

Избавление от жировых отложений.

Прибавления силы и быстрого восстановления.

Увеличения эффективности спортивного питания.

Главное преимущество — стимуляция роста мышц и избавление от лишних килограммов. Таким образом улучшается мускулатура и рельефность спортсмена. Учёные доказали эффективность средства, что не оставляет сомнений и достижении положительного результата.

Эффект на организм от приёма аминокислот:

Синтезируют аланин и глютамин.

Считаются модуляторами метаболизма.

Ускоряют синтез мышечного протеина.

Предотвращают катаболизм и разрушение мышц.

Помогают в нужных количествах вырабатывать инсулин.

Происходит сжигание жира благодаря экспрессии лептина в адипоцитах.

Механизм действия

БЦА спортвики выполняют множество функций и используются для роста мышц, избавления от жировых отложений, улучшения рельефности, аэробных тренировок. При тяжёлых занятиях расходуется большое количество аминокислот. По этой причине организм пытается восстановить их и включает разрушение мышечной ткани. Аминокислоты возможно получить из белковых продуктов. Приём средства обеспечивает организм энергией и предотвращает разрушение мышц.

ВСАА составляют треть мышечной массы человека, выступают важным строительным материалом. Для поддержания необходимого уровня аминокислот необходимо потреблять протеиновые коктейли, особенно в не тренировочные дни. Во время сильных нагрузок дозу следует увеличивать.

Для бодибилдеров важную роль играет глютамин. Он выполняет такие функции:

регуляция производства новых белков;

прибавление мышечной массы;

улучшение секреции гормона роста.

При приёме ВСАА организм восполняет недостающие запасы глютамина, обеспечивает его энергией и сырьём для создания новых белков.

Транспортную функцию выполняет инсулин, который имеет большое влияние на рост мышечной массы. В состав ВСАА входит лейцин, усиливающий выработку такого гормона. Хороший эффект оказывает совмещение аминокислот и быстрых углеводов, особенно после тяжёлой тренировки. Таким образом вырабатывается достаточно инсулина, который поставляет необходимые вещества в мышечные ткани и способствует их быстрому росту.

Лептин отвечает за регуляцию метаболических процессов: аппетит, отложение и расход жиров, вес. Во время низкоуглеводных диет и тренировок для похудения уровень гормона падает. Это приводит к хорошему аппетиту и медленному обмену веществ, так как экономятся жировые запасы.

От выработки лептина зависит количество жира. Лейцин, который является составляющей ВСАА, заставляет организм думать, что калорийность принимаемой еды не изменилась. Это помогает снизить аппетит и быстро избавляться от лишних килограммов. Даже при снижении калорийности, мышцы не будут разрушаться, а метаболические процессы не замедлятся.

Блок похожие статьи

Как правильно принимать аминокислоты ВСАА?

Спортсмены часто задаются вопросом — как часто и когда пить аминокислоты ВСАА? Для роста мышц необходимо принимать продукт утром. Это можно сделать:

перед;

во время;

после тренировки.

До занятия стоит приготовить энергетический напиток, добавив аминокислоты и несколько ложек сахара, а затем растворить в воде. В кровь постоянно будут поступать углеводы и жидкость, ВСАА.

Организм нуждается в аминокислотах во время и после тренировки. В это время ВСАА проявляют высокую эффективность, поэтому пить их следует за 30-40 минут перед началом занятия и по окончанию. На протяжении тренировки лучше применять в растворимом виде.

Необходимо принимать дозу после сна для предотвращения катаболизма с утра. Даже при смешивании аминокислот с протеиновым коктейлем получится положительный результат. С целью похудения ВСАА принимаются также, как и для наращивания мышц. Также возможно применение между приёмами пищи для предотвращения катаболизма, уменьшения аппетита и сохранения мышечной массы.

Сколько грамм ВСАА нужно принимать в день? Тренера утверждают, что на каждый килограмм веса человек должен получать примерно 33 мг/кг лейцина за занятие. Оптимальная доза аминокислот — от 4 до 8 граммов для похудения и роста мышц.

Принимать ВСАА следует от 1 до 3 раз в день. Возможно уменьшение дозы, но тогда снижается эффективность и не будут покрываться все потребности организма. На задней стороне упаковки продукта указывается количество порций и размере одного приёма.

Продолжительность использования не ограничена. Перерывы и разделение на циклы не обязательны. ВСАА хорошо сочетаются с различным спортивным питанием. С целью увеличения мышечной массы стоит совмещать с цитруллином, протеином, креатином, продуктами анаболизма.

Побочные эффекты и противопоказания

Перед применением ВСАА необходимо ознакомиться с его противопоказаниями:

Недостаточность поджелудочной железы.

Болезни печени, почек.

Острые и хронические заболевания ЖКТ.

Болезни поджелудочной железы.

Организм человека не может усваивать более 5 грамм аминокислот в день. Поэтому слишком большие дозы имеют пагубное воздействие на почки и печень. Не стоит принимать препарат голодным. Кислоты аминокарбона выполняют пищеварительную функцию ЖКТ, увеличивается выделение сока.

Препарат может вызывать отрыжку, изжогу и диарею. Перед приёмом ВСАА необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста. Комплекс аминокислот увеличивает силу и выносливость, ускоряет рост мышц. По этой причине спортсмены выполняют сильные нагрузки, что приводит к:

Растяжениям.

Повреждениям суставов.

Надрывам мышц.

Главное применять препарат с умом и в правильных дозах, тогда вреда для здоровья не будет, а только польза.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Как добиться идеальной фигуры при помощи курса стероидов?

Как питаться на сушке?

Спортивные добавки на сушке