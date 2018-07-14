Какую пользу приносит шопинг

Шопинг часто называют одним из самых любимых женских занятий. Мужчины нередко посмеиваются над страстью женщин к походам по магазинам и бутикам, хотя на самом деле многие сами не прочь прикупить себе что-нибудь новое. А тем временем стесняться любви к магазинам совсем не стоит — научно доказано, что процесс шопинга приносит определенную пользу нашему здоровью и психике.

От шопинга худеют

Приятная новость: за три часа хождения по магазинам вы сожжете более 500 ккал. Это соответствует энергетической ценности 100 гр шоколада. Кстати, посещая магазины 2–3 раза в неделю, в среднем за год можно пройти расстояние в 335 км.

Шопинг удовлетворяет нашу потребность в общении

Исследование показало, что человек получает больше положительных эмоций, если выбирает товар «вживую», а не в интернет-магазинах.

Возможно, этому способствует то, что в реале вещь можно рассмотреть со всех сторон, потрогать. К тому же, чтобы ее приобрести, придется общаться с продавцом, а живое общение для многих людей является дефицитом, поэтому оно нередко приводит нас в состояние позитива, снимает стресс и тревогу.

Шопинг заменяет психотерапию

Немецкие психологи пришли к выводу, что хождение по магазинам помогает избавиться от перепадов настроения и даже излечиться от депрессии. И вывод этот имеет вполне научное обоснование. В ходе экспериментов ученые использовали магнитно-резонансный томограф для фиксации мозговой активности у женщин во время шопинга. Выяснилось, что при покупке вещей часть мозга, ответственная за продуктивное мышление, практически отключалась. Такая «терапия» куда эффективнее традиционных успокоительных средств.

Шопинг тренирует память

А вот результаты, полученные специалистами из Университета Дьюка, пожалуй, прямо противоположны заключению немецких коллег. Они утверждают, что поход по торговым точкам может привести не к «отключению», а улучшению умственных способностей. Ученые просканировали мозг 20 покупателей, средний возраст которых составил 25 лет, и 22 пожилых мужчин и женщин около 70 лет во время просмотра товаров в интернет-магазинах. Перед тем как эти люди совершили свои покупки, их проинформировали о рейтинге каждого из товаров, затем попросили вспомнить эту информацию и с учетом стоимости продукта сделать свой выбор. Оказалось, что эта «операция» активизировала дополнительные области мозга, что позволяло ему дольше оставаться в тонусе. У пожилых покупателей улучшалась память, причем наибольший эффект наблюдался в тех случаях, когда они хранили список покупок у себя в мозгу, не записывая его на бумаге.

Шопинг дает ощущение контроля над собственной жизнью

Сотрудники Университета Мичигана (США) выяснили, что шопинг помогает людям обрести уверенность в себе. Делая покупки, мы ощущаем, что контролируем собственную жизнь. А радость от приобретенных товаров всегда повышает настроение и дает мотивацию для дальнейших действий.