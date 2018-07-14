Первый курс стероидов: каким должен быть и что выбрать?

Начинающие атлеты задаются вопросами — как профессионалам удалось достичь такой формы. Тут дело совершенно не в длительности достижения результата, а в интенсивности тренировок. Чтобы ускорить процесс восстановления мышц и их роста используют стероиды. Эти искусственные компоненты нужно принимать строго по рекомендации доктора и тренера. Самовольный прием препарата может нарушить работу всего организма, должного эффекта не будет.

С чего начать?

Начинать первый курс стероидов нужно с консультации у доктора или тренера.

Препарат может серьезно навредить мужскому и женскому организму. При употреблении таблеток нужно следить за режимом занятий, питанием. Главное условие — интенсивные тренировки.

Перед началом приема препарата стоит разобраться в правилах:

Анаболические средства запрещены лицам младше 21 года. Стероиды могут негативно сказаться на эндокринной системе.

Длительность приема таблеток не больше 6 недель.

Употреблять калорийные блюда.

Следить за режимом питания, тренировками.

Запрещено начинать программу после силового тренинга.

Чтобы подобрать курс для новичка нужно установить дозировку, длительность приема препарата. Тогда будет понятно, как будут расти мышцы, какая восстановительная терапия понадобится. При употреблении стероидов помимо питания и тренировок нужен еще сон и отдых. Хоть мышцы быстро восстанавливаются, но сухожилья и связки нет. При интенсивных тренировках в неподготовленных частях тела будут травмы.

После прекращения курса также нужно дать организму восстановиться. Нельзя сразу начинать новый курс. Если продолжить прием стероидов, то появится гепатит, проблемы с печенью и сердцем.

Короткие курсы

На первых порах стероиды для начинающих разрешаются короткими программами. Это курсы на максимум 4 недели, а в идеале 2-3. Преимущества такой системы просты:

Безвредность.

Эффективность.

Бюджетность.

Минимальные побочные эффекты.

Такой курс идеально подходит для новичков в культуризме. Стероиды точно так же помогают увеличить силу и объем мышц, но при этом вред организму будет минимальный и финансовая сторона более привлекательная.

Выделяют два типа коротких систем:

Соло — употребляется только 1 препарат.

Комплекс — используются несколько медикаментов.

Небольшие программы доступны большинству спортсменов. Однако не стоит забывать об индивидуальных показателях. Во время приема стероидов по короткому курсу также нужны отдыхи. Рекомендуется такая система использования препарата и восстановления:

2 недели — 2 недели;

4 недели — 4-6 недель;

6 недель — 6-8 недель;

4 недели — 4 недели.

Короткие программы оказывают минимум воздействия на липидный баланс, на уровень «плохого» и «хорошего» холестерина в крови. Сбалансировать этот процесс можно исключением жареного, жирного из рациона, кардио тренировками, употреблением льняного масла, ниацина.

Если нарушать режим короткого курса, то появятся побочные эффекты — акне, выпадение волос, почечный стресс, спад сексуального влечения, уменьшение яичек в размере, повышение артериального давления.

Ожидания от стероидов

Начиная пить стероиды первого курса, у спортсмена появляются определенные ожидания от процесса. Они разделяются на физиологические и психологические. В первую категорию относят:

Наращивание мышц, увеличение массы тела на 7-12 кг.

Прибавление силы.

Больше выносливости, работоспособности.

Сжигаются свободные жиры.

Быстрее заживляются раны, разрывы, растяжения.

Укрепляются кости.

Появляется венозная мускулатура.

Меньше болей при и после занятий.

Улучшается иммунитет, аппетит.

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Разряд психологических улучшений состоит из таких показателей:

Повышается настрой спортсмена, больше уверенности.

Развивается выносливость, желание хорошо и качественно тренироваться.

Бойцовские качества, чувство соперничества.

Развивается концентрация.

Хорошая отработка движений.

Повышенное сексуальное влечение.

Противопоказания и негативные последствия

Начинать курс стероидов для новичка не рекомендуется, если у спортсмен попадает хоть под один из факторов:

Меньше 22 лет.

Женский пол.

Не было консультации со специалистом.

Противопоказания также касаются увеличения дозировки и изменения продолжительности курса. Запрещено добавлять в программу другие препараты. Обязательно после курса должна быть терапия, ее нельзя отменять или откладывать. Если использовать инъекционные препараты, то эффективность выше.

Если не придерживаться советов и рекомендаций от профессионалов, то появятся негативные последствия и побочные эффекты:

Если закончить курс и тренировки в один момент, то все достижения исчезают. Меньше становятся мышцы, сила, выносливость. Если не остановить занятия, то полученный результат уменьшится, но незначительно.

Появляется психологическая зависимости.

У женщин начинается обратная маскулинизация, нарушается менструальный цикл или полностью прекращается, растут волосы мужского типа, модифицируются половые органы.

У мужчин выпадают волосы на голове, уменьшаются яички, увеличение простаты. Можно остановить все процессы, если пить специальные гормоны и препараты.

Развиваются заболевания печени, повышается артериальное давление.

Стероиды не воздействуют на функциональность мозга, длину и работу полового члена. Перед и после курса рекомендуется сдать анализы на разные показатели, проверить сердце, почки.

Какие стероиды выбрать?

Доктора рекомендуют начинать первый курс для новичка с таких препаратов — туринабол и метандростеналон.

Они принимаются орально и продаются в виде таблеток или капсул. Метан позволяет спортсмену за 1 месяц набрать до 8-10 кг мышечной массы. Но он удерживает жидкость в организме, поэтому после окончания курса мышцы вместе с водой немного уйдут.

Влияет метал на организм положительно:

Увеличивается сила.

Активизируется сжигание жира.

Укрепляются костные ткани и улучшается аппетит.

По анаболической активности он превосходит тестостерон.

Для получения сухой массы рекомендуется туринабол. Он не удерживает воду, поэтому человек набирает только 4-5 кг мышц. Опытные атлеты советуют с него начинать курс, так как он мягче для организма. Не воздействует на печень и после окончания еще 8-9 месяцев держится. Это позволяет эффективно тренироваться даже после курса.

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